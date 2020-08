Γιουβέντους: Αντρέα (Πίρλο), μπορείς;

Η μοίρα θέλησε το τελευταίο παιχνίδι του Μίραλεμ Πιάνιτς με την Γιουβέντους, προτού ενσωματωθεί στην Μπαρτσελόνα, να είναι κόντρα στην ομάδα που εκτόξευσε την καριέρα του (Λυών) και να έχει πολύ πικρή κατάληξη.

Πλημμυρισμένος από συναισθήματα για το (διπλό) «αντίο» από την Γιούβε, ο Βόσνιος μεσοεπιθετικός μίλησε την (σκληρή) γλώσσα της αλήθειας, μετά τον αποκλεισμό – σοκ της Γηραιάς Κυρίας στο Champions League: «Άκουσα τον Μπονούτσι να μιλάει για το ένατο διαδοχικό πρωτάθλημα. Δεν θέλω να το υποτιμήσω, αλλά αυτός ο σύλλογος πρέπει να έχει φιλοδοξίες για πολύ περισσότερα» αποφάνθηκε,

Πράγματι, η Γηραιά Κυρία (που... γέρασε και μυαλό δεν έβαλε) δεν πρέπει να αρκείται στο να είναι πρώτη στο χωριό (Serie A), αλλά να θέλει την πρωτιά και στην πόλη (Champions League). Αυτή η πρωτιά, όμως, της αντιστέκεται εδώ και 24 χρόνια, έχοντας πριν και μετά... εφτά χαμένους τελικούς (το αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης)!

Το πρώτο δραστικό μέτρο που έλαβε ο Αντρέα Ανιέλι ήταν η απόλυση του Μαουρίτσιο Σάρι και η πρόσληψη - έκπληξη του Αντρέα Πίρλο, αλλά δεδομένα αυτό δεν αρκεί ώστε οι Μπιανκονέρι να μπουν με πραγματικές αξιώσεις επιτυχίας στη... νιοστή απόπειρα κατάκτησης του Champions League. Τι έφταιξε, όμως, και τι πρέπει να αλλάξει εντός και στα πέριξ του «Allianz Stadium»;

Υπάρχουν πολύ καλοί προπονητές που έχουν ταβάνι. Που η δουλειά σε ομάδες – κολοσσούς τους ξεπερνάει, γιατί δεν μπορούν με την προσωπικότητά τους να σταθούν στο ύψος τους, να αντέξουν όλες τις παραμέτρους και την πίεση που φέρνει ένα τέτοιο πόστο εργασίας.

Τέτοια περίπτωση, όπως αποδείχθηκε, ήταν ο (μάλλον αταίριαστος) γάμος του Μαουρίτσιο Σάρι με την Γιουβέντους. Ο Ναπολιτάνος τεχνικός βρέθηκε από πολύ νωρίς στο επίκεντρο της κριτικής για τις επιλογές του, ο ίδιος έδειχνε στις συνεντεύξεις Τύπου ότι αδυνατούσε να το χειριστεί και, κάπως έτσι, μεταξύ γκρίνιας και κριτικής, κυλούσε μια πολύ δύσκολη σεζόν και για τις δύο πλευρές.

Ήταν ελάχιστες οι φορές όπου η Γιούβε έπαιζε το ποδόσφαιρο που «απαιτούσε» το μπάτζετ της, η εξάρτηση από τα αστέρια (Κριστιάνο Ρονάλντο και Πάουλο Ντιμπάλα) ήταν υπερβολικά μεγάλη και η κατάκτηση του πρωταθλήματος ήρθε από τον συνδυασμό της δυναμικής της ομάδας, αλλά και της αστάθειας των αντιπάλων, Ίντερ και Λάτσιο.

Ο Σάρι δεν μπόρεσε ποτέ να βάλει την σφραγίδα του στην ομάδα, σε σημείο να αυτοσαρκάζεται (με ειρωνική διάθεση προς τους επικριτές του) ακόμα και στα επινίκια του τίτλου, λέγοντας στους παίκτες ότι «πρέπει να είστε πολύ καλοί, για να πήρατε πρωτάθλημα μαζί μου»!

Ζητείται η σφραγίδα από τον Αντρέα Πίρλο, ο οποίος πριν από δέκα ημέρες ανακοινώθηκε ως νέος προπονητής της ομάδας Κ23, αλλά πήρε... προαγωγή - εξπρές. Η Γιούβε ξέρει ότι ο μαέστρος έχει κερδίσει τον σεβασμό προτού μπει (ξανά) στα αποδυτήρια, αλλά αυτό δεν αρκεί. Ο Πίρλο, άπειρος ως προπονητής, έστω και αν ήταν τέτοιος μέσα στο γήπεδο, καλείται να εξελιχθεί στον... Πεπ Γκουαρδιόλα της Γιούβε.

OFFICIAL | Andrea Pirlo is the new coach of the First Team.https://t.co/riVxl1enbJ#CoachPirlo pic.twitter.com/pf9QRbJ6Ll

— JuventusFC (#Stron9er) (@juventusfcen) August 8, 2020