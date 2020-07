Σε όλη την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής ήταν προπονητής μέσα στο γήπεδο. Πλέον, ο Αντρέα Πίρλο θα είναι προπονητής και με την βούλα, αφού ανέλαβε την Κ23 της Γιουβέντους.

Αποτελούσε κοινό μυστικό ότι ο άλλοτε σπουδαίος μέσος των Γιούβε και Μίλαν θα ξεκινήσει την προπονητική του καριέρα από τους Νέους της Γηραιάς Κυρίας, η οποία ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον 41χρονο Πίρλο, ο οποίος επιστρέφει στην Γιούβε πέντε χρόνια μετά.

OFFICIAL | @Pirlo_official is the new Under 23 coach.

Welcome Coach Pirlo!https://t.co/yGGYuLj6N7 pic.twitter.com/j1potSZZIN

— JuventusFC (#Stron9er) (@juventusfcen) July 30, 2020