Ακέ, ο «γιος του Γκούλιτ» και το μισό δισ. ευρώ της Σίτι

Από τα δώδεκα του χρόνια έκανε κοτσιδάκια τα μαλλιά του. Είναι Ολλανδός, έγινε γνωστός στον ποδοσφαιρικό πλανήτη χάρη στην Φέγενορντ και παίζει με το κεφάλι ψηλά και με αρχοντικό στιλ στην μεσαία γραμμή.

Όχι, δεν είναι ο Ρούουντ Γκούλιτ, αν και θα μπορούσε. Από μικρός, ο Νέιθαν Ακέ ξεκαθαρίζει ότι «δεν είμαι ο νέος Γκούλιτ» και η εξέλιξη της καριέρας του τον δικαίωσε. Ο θρύλος της Μίλαν, άλλωστε, ήταν γνωστός για τις επελάσεις και τα γκολ του, ενώ ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι (προσεχώς) βγάζει πλέον το ψωμί του αποσοβώντας τα γκολ, εκκινώντας από το κέντρο της άμυνας.

Στην Τσέλσι, η οποία τον «ψάρεψε» στα 17 του, ο αριστεροπόδαρος από την Χάγη με καταγωγή από την Ακτή Ελεφαντοστού έπαιζε ως επί το πλείστον ως αμυντικός μέσος, αφού σε αυτή την θέση τον χρησιμοποιούσαν Ράφα Μπενίτεθ, Ζοσέ Μουρίνιο και Αντόνιο Κόντε. Τα καταφέρνει καλά και ως αριστερό μπακ, παρ' ότι παραδέχεται ότι είναι μια θέση που δεν του αρέσει.

Η πολύπλευρη προσφορά και ικανότητά του έπεισαν τον Πεπ Γκουαρδιόλα να εισηγηθεί την απόκτησή του, για την οποία η Σίτι συμφώνησε με την (υποβιβασμένη) Μπόρνμουθ σε ένα ποσό κοντά στα 45 εκατομμύρια ευρώ.

Why Nathan Ake?

-He's homegrown

-He's 25 and has lots of PL experience

- Fee is around £40m, which is reasonable for a HG player.

-He is left footed so he would be a great back up for Laporte

- He can play LB as well.

- ZERO errors leading directly to a goal in 117 PL games. pic.twitter.com/U91zznsVER

