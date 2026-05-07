Πώς ο πόλεμος στο Σουδάν μπορεί να επηρεάσει τη Μάντσεστερ Σίτι

Οι αγγλικές αρχές έχουν ζητήσει να ξεκινήσει έρευνα για την πιθανή εμπλοκή του ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι, Σεΐχη Μανσούρ, στον εμφύλιο πόλεμο του Σουδάν.

Τα τελευταία τρία χρόνια, ο εμφύλιος πόλεμος στο Σουδάν έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 150.000 ανθρώπους, σύμφωνα με οργανισμούς βοήθειας και αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Τώρα, η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων «FairSquare» έκανε έκκληση προς το Υπουργείο Εξωτερικών της βρετανικής κυβέρνησης να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων και να διερευνήσει τον ρόλο του Σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαγέντ Αλ-Ναχιάν, ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι και αναπληρωτή πρωθυπουργού του Άμπου Ντάμπι, αναφορικά με τη φερόμενη υποστήριξη της κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε μια παραστρατιωτική ομάδα που κατηγορείται για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στη χώρα.

Σε περίπτωση που ο Μανσούρ δεχτεί κυρώσεις από τη βρετανική κυβέρνηση, ο σεΐχης των Εμιράτων πιθανότατα θα βρεθεί σε μια θέση όπου θα πρέπει να πουλήσει τη Μάντσεστερ Σίτι.

Αναλυτικότερα, οι ανησυχίες επικεντρώνονται στο γεγονός ότι ο ισχυρός άνδρας των «Πολιτών» είναι αδελφός του Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ (MBZ), ηγέτη των ΗΑΕ, και επί του παρόντος αντιπρόεδρος και αναπληρωτής πρωθυπουργός της χώρας και ως εκ τούτου, είναι βασικό πρόσωπο στην κυβέρνηση των ΗΑΕ που κατηγορείται για εμπλοκή στο Σουδάν.

Over the past two years, the latest conflict in Sudan is estimated to have claimed at least 150,000 lives.



Φαίνεται ακόμη ότι ο Μανσούρ γνωρίζει τον Χεμέντι (νυν ηγέτη του Σουδάν), έχοντας μάλιστα φωτογραφηθεί να περνάει χρόνο μαζί του σε μια έκθεση όπλων το 2021, ενώ οι δύο άνδρες είχαν και μια μακρά συνάντηση κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στα ΗΑΕ τον Μάρτιο του 2023, ένα μηνα πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη χώρα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των «New York Times» και της «Athletic» οι αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών έχουν υποκλέψει τακτικές τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ του Χεμέντι και των ηγετών των Εμιράτων, συμπεριλαμβανομένου του Μανσούρ.

Οι κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν στη Μάντσεστερ Σίτι

Σε περίπτωση που η έρευνα τελικά διαταχθεί και αποδειχθεί η εμπλοκή του Μανσούρ στο πόλεμο του Σουδάν, ο επιχειρηματίας από τα Εμιράτα θα μπορούσε να τιμωρηθεί με ποινή παρόμοια με εκείνη που επιβλήθηκε στον πρώην ιδιοκτήτη της Τσέλσι, Ρόμαν Αμπράμοβιτς, του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία πάγωσαν από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αυτό κατέστησε αναγκαία την πώληση της Τσέλσι για 4,25 δισεκατομμύρια λίρες (4,92 δισεκατομμύρια ευρώ)σε μια κοινοπραξία με επικεφαλής τον Τοντ Μπόλι και την Clearlake Capital, με τον Αμπράμοβιτς και την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να βρίσκονται σε νομική διαμάχη για τον τρόπο χρήσης των εσόδων.

Οποιαδήποτε κύρωση επιβληθεί στον Μανσούρ θα σήμαινε ότι ο ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Σίτι θα παραβίαζε τους κανόνες της Premier League εάν διατηρούσε το μερίδιό του στον σύλλογο. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της αγγλικής λίγκας, κάθε άτομο που κατέχει θέση σημαντικού ελέγχου σε έναν σύλλογο πρέπει να περάσει το «Τεστ Ιδιοκτητών και Διευθυντών» (OADT). Εάν παραβιαστούν ορισμένες προϋποθέσεις, τότε απαγορεύεται στο άτομο αυτό να αναλάβει ή να διατηρήσει τον ρόλο του στην ομάδα.

Επισήμως, ο Μανσούρ κατέχει τη Μάντσεστερ Σίτι ως ιδιώτης και όχι για λογαριασμό του κράτους του Άμπου Ντάμπι, (όπως συμβαίνει στη περίπτωση της Νιούκαστλ) πράγμα που σημαίνει ότι υπόκειται στο OADT και είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο διευθυντών συλλόγων του πρωταθλήματος.

Ορισμένες κυρώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την απαγόρευση συμμετοχής σε άλλη ομάδα της Premier League ή της English Football League γενικότερα, αχρησιμοποίητες ποινικές καταδίκες, παραβίαση των νόμων περί στοιχηματισμού σε ποδοσφαιρικά στοιχήματα και υπαγωγή σε διαδικασίες αφερεγγυότητας και άλλα.