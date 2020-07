Ολιβιέ Ζιρού: Παίρνει εμπιστοσύνη, ξεπληρώνει με γκολ (vids)

Παίρνει φανέλα βασικού, παίρνει ψυχολογία, έχει αυτοπεποίθηση, έχει τον τρόπο να σκοράρει και αποδεδειγμένα έχει και τον τρόπο να χαρίσει στους «μπλε» του Λονδίνου το φετινό Κύπελλο Αγγλίας, έχοντας καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα στον μεγάλο τελικό της 1ης Αυγούστου.

Ο Ολιβιέ Ζιρού απέδειξε και στο «Άνφιλντ» πως όταν χρειάζεται, τη στιγμή που χρειάζεται, θα είναι μέσα στη φάση για να πετύχει γκολ και να βοηθήσει την Τσέλσι, έχοντας τέτοια νοοτροπία που σπανίζει στο υψηλότερο επαγγελματικό και ανταγωνιστικό επίπεδο του ποδοσφαίρου όπως έχει διαμορφωθεί εν έτει 2020...

Πριν από το... κακό που βρήκε την ανθρωπότητα με την πανδημία, ο Ολιβιέ Ζιρού είχε μόλις 4 τέρματα σε 14 παιχνίδια την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Η κατάσταση ήταν τέτοια που τον έκανε να σκεφτεί τη μεταγραφή μέσα στον Ιανουάριο. Παρά την πικρία του, παρέμενε απόλυτος επαγγελματίας και μάλιστα μιλούσε με θαυμασμό για τον Τάμι Άμπραχαμ που στο πρώτο κομμάτι της σεζόν κέρδιζε τη φανέλα του βασικού επιθετικού από τον Φρανκ Λάμπαρντ, ο οποίος έδειχνε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον Άγγλο στράικερ.

Όλα άλλαξαν όταν ο «Φράνκι» και ο Ζιρού έκαναν μια κατ' ιδίαν κουβέντα και τα βρήκαν. Έδωσαν τα χέρια και αποφάσισαν να τιμήσουν την αντρική συμφωνία τους. Ο Ζιρού άκουσε πως θα πάρει περισσότερες ευκαιρίες και όχι μόνο δεν καθησύχασε, αλλά παρέμεινε σε απόλυτη εγρήγορση για να εμφανίζεται πανέτοιμος κάθε φορά. Και έχει καταφέρει μετά το restart του αγγλικού ποδοσφαίρου να μετράει 9 συμμετοχές και 6 τέρματα σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, με τον Λάμπαρντ να καταλαβαίνει ότι έκανε πολύ καλά που τον κράτησε στο «Στάμφορντ Μπριτζ» αλλά και που ανανεώθηκε γι' ακόμα έναν χρόνο το συμβόλαιο του παίκτη.

Ξέρει ότι το αξίζει, αλλά δεν στέκεται μονάχα εκεί. Ο Ολιβιέ Ζιρού έχει καταφέρει να βάζει τον Φρανκ Λάμπαρντ στη σκέψη πως είναι εκείνος που αξίζει τη φανέλα του βασικού επιθετικού της Τσέλσι έναντι του Τάμι Άμπραχαμ. Ωστόσο, ο κόουτς των «μπλε» από το φετινό καλοκαίρι και μετά θα έχει έναν υπέροχο λόγο για να προβληματίζεται, αφού θα έχει πλέον στη διάθεσή του και τον Τίμο Βέρνερ για την επίθεση. Η ομάδα σίγουρα θα βγει κερδισμένη, ο ανταγωνισμός θα γίνει μεγαλύτερος και όπως τόνισε ο Ζιρού, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει η άφιξη ενός νέου παίκτη στην ομάδα με την ποιότητα του Βέρνερ, ώστε κάθε ποδοσφαιριστής ξεχωριστά να κάνει την υπέρβασή του στον αγωνιστικό χώρο.

"It can be positive for every single player to step up and have fair competition"

Olivier Giroud on the arrival of Timo Werner & other new signings.

