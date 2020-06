Στην Ζάλτσμπουργκ βρήκαν τον επόμενο... Χάαλαντ (pics & vids)

Το όνομα του Ερλινγκ Χάαλαντ,θα ξεχαστεί γρήγορα από τις μνήμες των φιλάθλων της Ζάλτσμπουργκ, καθώς ο 21χρονος Πάτσον Ντάκα τους έχει αφήσει άφωνους με τα εντυπωσιακά του νούμερα. Το who is who του νεαρού επιθετικού από την Ζάμπια. Γράφει ο Κώστας Τόπας.