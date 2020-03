Ο Ζοσέ Μουρίνιο ζει τον χειρότερο εφιάλτη του

Οταν ανέλαβε, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ο Ζοσέ Μουρίνιο ξεστόμισε την υπερφίαλη προφητεία του: «Τον Φεβρουάριο θα καταλαβαινόμαστε όπως πρέπει με τους παίκτες μου και θα προκαλούμε φόβο σε όλους. Κανείς δεν θα επιθυμεί να έχει εμάς απέναντί του». Αρχικά φάνηκε ότι η επιρροή του στην Τότεναμ θα ήταν άκρως ευεργετική. Ωστόσο, μετά και τον αποκλεισμό και μάλιστα με δύο ήττες, από τη Λειψία, το συμπέρασμα είναι ότι εκείνη η πρόβλεψη δεν βρήκε τελικά ρεαλιστική ανταπόκριση στο γήπεδο και ο “Special One” βρέθηκε να διανύει τη χειρότερη περίοδο όλης της προπονητικής καριέρας του.

Ο Μουρίνιο φέτος συμπληρώνει ακριβώς 20 χρόνια στους πάγκους και αυτό που βιώνει με την Τότεναμ, σε βάση αποτελεσμάτων και στατιστικών, είναι ό,τι πιο απογοητευτικό του έχει συμβεί ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι οι Spurs στις δικές του μέρες έχουν χτυπηθεί σε τεράστιο βαθμό από σοβαρούς τραυματισμούς. Η απουσία των Κέιν, Σον, Σισοκό, Μπέργκβαϊν, Σάντσες, Ντέιβις και Φόιθ, έχουν κάνει τεράστια ζημιά στην ομάδα και το κενό των δύο πρώτων στην επίθεση δεν γίνεται να καλυφθεί με κανέναν τρόπο, ενώ συνολικά οι παίκτες του φαίνονται “σκασμένοι” από ενέργεια στα ματς.

Οι προηγούμενες παρουσίες του Μουρίνιο στο Champions League

Αυτό έχει ως συνέπεια να ξεμείνει χωρίς νίκη για έξι διαδοχικά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που δεν του έχει ξανασυμβεί ποτέ. Οι ήττες στην Premier League από Τσέλσι, Γουλβς και η ισοπαλία με την Μπέρνλι, ο αποκλεισμός στα πέναλτι στο Κύπελλο από τη Νόριτς και κυρίως οι δύο ήττες από τη Λειψία, που σήμαναν κιόλας των τρίτο διαδοχικό αποκλεισμό του στη φάση των “16” του Champions League (σ.σ.: είχε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Τσέλσι) επιβεβαίωσαν την έξωθεν αγωνιστική μαρτυρία.

Στο ξεκίνημά του με τη Μπενφίκα το 2000, το ποσοστό νικών του ανήλθε στο 54,5%, ενώ το 2001-'02 με την αδύναμη Λεϊρία έπεσε στο χαμηλότερό του 45%. Με την Πόρτο (2002-'04) θα εκτοξευόταν στο 71,7% και στην πρώτη θητεία του στην Τσέλσι (2004-'07) θα έπεφτε ελαφρώς στο 67%. Η πορεία του στην Ιντερ (2008-'10) θα τον έριχνε ακόμα λίγο (62%), ώσπου τα χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης (2010-'13) θα τον απογείωναν στο κορυφαίο του 71,9%. Στο δεύτερο πέρασμα από την Τσέλσι (2013-'15) θα ξεκινούσε η ελεύθερη πτώση (58,8%), αυτό θα συνεχιζόταν με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2016-'18) στο 58,3%.

Τα ποσοστά νικών του Μουρίνιο πριν την Τότεναμ

Στον πάγκο της Τότεναμ ο Μουρίνιο έχει ήδη καθίσει σε 26 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις και έχει καταφέρει να νικήσει σε μόλις 11 εξ αυτών (5 ισοπαλίες, 10 ήττες), με το ποσοστό επιτυχίας του να έχει πέσει στο τρομερά μικρό για την υστεροφημία του, 42,3%. Το κακό όμως είναι ότι αυτή η ελεύθερη πτώση δεν φαίνεται να έχει σταματημό. Χωρίς τα 17 γκολ του Κέιν και τα 16 του Σον, η Τότεναμ μοιάζει εντελώς ακίνδυνη μπροστά, ενώ από τα 26 ματς του Πορτογάλου κόουτς, έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της μόλις σε τρεις περιπτώσεις.

6 - José Mourinho is winless in six matches in all competitions (D2 L4) – the longest winless run of his entire managerial career, with tonight being his 935th match. Spiral. pic.twitter.com/Jh4AmBNhqb

— OptaJoe (@OptaJoe) March 10, 2020