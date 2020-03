Μπίλι Γκίλμουρ: Ταλεντάρα... κι ας μη γεμίζει το μάτι (vids)

Είναι μόλις 18 ετών. Είναι μικρόσωμος. Είναι παίκτης που θα μπορούσε οποιοσδήποτε ελάχιστα πιο σωματώδης από εκείνον στο χώρο του κέντρου, να πιστέψει ότι θα είχε εύκολη δουλειά απέναντί του στο ματς. Κι όμως, ο Γκίλμουρ που πήρε φανέλα βασικού στο ματς των «16» του Κυπέλλου Αγγλίας απέναντι στη Λίβερπουλ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» το βράδυ της Δευτέρας, δικαίως έκανε τον κόσμο ν' ασχολείται μαζί του, τον Λάμπαρντ να χαμογελάει πλατιά και τους δημοσιογράφους να ψηφίσουν ομόφωνα για εκείνον δίνοντάς του το βραβείο του Man of the Match.

Ο Γκίλμουρ έπαιξε μπροστά από τους στόπερ της Τσέλσι, ωστόσο, ήταν... παντού. Χρειάστηκε το χρόνο του για να «ξεψαρώσει» και να μελετήσει το παιχνίδι και τους παίκτες με τους οποίους θα ερχόταν πιο συχνά αντιμέτωπος στη θέση του, ή την πίεση που θα του ασκούσαν εκείνοι για να εκμεταλλευτούν την απειρία του και τα πιιθανά λάθη του. Ωστόσο, όταν πήρε μπρος, πρόσφερε και βρέθηκε σε χώρους που ο Φρανκ Λάμπαρντ ήξερε ακριβώς ότι θα δει ο μικρός. Γι' αυτό και τον εμπιστεύθηκε ο κόουτς της Τσέλσι σε μια τόσο σημαντική περίσταση όπως είναι ένα παιχνίδι απέναντι στην πρωτοπόρο της Premier League. Γι' αυτό κατέβηκαν από τη Σκωτία οι συγγενείς του για να τον θαυμάσουν και να τον απολαύσουν καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης του FA Cup, όπου ο μικρός πραγματοποίησε μόλις την τρίτη του συμμετοχή στο αρχικό σχήμα των «μπλε» του Λονδίνου.

«Όταν τον είχα πρωτοχρησιμοποιήσει σε ματς απέναντι στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ όλοι έλεγαν “πόσο είναι; 15 ετών;”. Όμως εγώ έχω δει σ' εκείνον όλες τις απαντήσεις που ψάχνω στα ερώτηματα που θέτω για έναν παίκτη που αγωνίζεται στη θέση του. Ζητάει μπάλα σε όλες τις θέσεις; Ναι. Κινείται διαγώνια, ψάχνει χώρους; Ναι. Θα βάλει τα πόδια του στη φωτιά; Σίγουρα ναι. Και είναι και πολύ ταπεινό παιδί... Σήμερα (σ.σ. Χθες) έπαιξε σαν παίκτης τοπ επιπέδου ανάμεσα σε άλλους τοπ επιπέδου» ήταν τα λόγια του «Φράνκι» για τον ποδοσφαιριστή του λίγο μετά το 2-0 επί των «κόκκινων» στο «Στάμφορντ Μπριτζ», με τον 18χρονο χαφ να έχει κερδίσει δίχως ίχνος αμφιβολίας το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή της αναμέτρησης.

Billy Gilmour was top class tonight pic.twitter.com/pRaD2oqVD0 — Chelsea FC News (@Chelsea_FL) March 3, 2020

Great team performance and proud to receive the man of the match award tonight. On to the quarters pic.twitter.com/RnVYDXWUGO — Billy Gilmour (@billygilmourrr) March 3, 2020

Ζητούσε τη μπάλα παίζοντας πολύ κοντά στα στόπερ. Άνοιγε το παιχνίδι προς τα πλάγια κρατώντας με ψυχραιμία την κατοχή ακόμα κι όταν έπεφταν δυο πάνω του στην πίεση που ασκούσε ψηλά η Λίβερπουλ. Όσο έπαιρνε αυτοπεποίθηση επιχειρούσε και ατομικές ενέργειες περνώντας με ταχύτητα τους αντιπάλους του. Θα μεταβίβαζε τη μπάλα με σιγουριά όπως οφείλει να το κάνει στη θέση του που είναι καίριας σημασίας και τα λάθη μπορούν να τιμωρηθούν σκληρά. Και από τα πιο σημαντικά στοιχεία του, το οποίο σχολίασε και ο κόουτς της Τσέλσι, είναι πως ο μικρός... δεν μασάει. Θα βάλει τα πόδια του στη διεκδίκηση, θα πέσει στο έδαφος, θα σπρώξει, θα παίξει με σώμα, δεν θα το σκεφτεί δεύτερη φορά για να βάλει την κόντρα.

Η ντρίμπλα του στον Φαμπίνιο έγινε viral για την τόλμη, το θράσος του και την εμπιστοσύνη που έδειξε στον εαυτό του με το ματς σε προχωρημένο, χρονικά, στάδιο, όταν πλέον είχε καταλάβει ακριβώς τι συνέβαινε γύρω του, είχε βολιδοσκοπήσει τα πάντα και εξέπνεε απίστευτη σιγουριά σε κάθε του πάτημα στο χορτάρι.

Είχε 77% στις μεταβιβάσεις του, κέρδισε 6 μονομαχίες, είχε 2/2 επιτυχημένα τάκλιν σε αντίπαλο για τη μπάλα, είχε 2/3 επιτυχημένες ντρίμπλες και κατάφερε ν' ανακτήσει την κατοχή 9 φορές για την ομάδα του. Μέχρι το 40' τη σιγουριά του Κόβασιτς κοντά του μέχρι να τραυματιστεί και ν' αποχωρήσει ο Κροάτης, ενώ, είχε και τον Μπάρκλεϊ που στα τελευταία παιχνίδια είναι ανεβασμένος και μάλιστα σκόραρε κόντρα στη Λίβερπουλ με τρομερή ατομική ενέργεια που ξεκίνησε πίσω από το χώρο του κέντρου.

Billy Gilmour Vs Liverpoolpic.twitter.com/TrUULxw58T — BNS Comps (@BnsComps) March 3, 2020

Brilliant from Billy Gilmour vs Fabinho, the through ball too... pic.twitter.com/d3IuCZZLGi — James Nalton (@JDNalton) March 3, 2020

Ο Μιναμίνο και ο Φαμπίνιο συνήθως έπεφταν πάνω του, αλλά τα βρήκαν σκούρα στην προσπάθειά τους είτε να τον... τρομοκρατήσουν με τη φόρα τους, είτε να του πάρουν τη μπάλα στην πρώτη επαφή που έκανε με την ελπίδα που είχαν να κάνει λάθος... Και σε κάθε δική τους ελπίδα, ο Γκίλμουρ τα έκανε όλα σωστά κι όταν δεν γύριζε τη μπάλα πίσω, θα έβγαζε την Τσέλσι στην επίθεση...

«Μπορείτε να δείτε ότι τον ξέρουν πολύ καλά οι παίκτες του και ότι του δίνουν πάσες σε σημαία που έχουν ρίσκο και είναι κλεισμένος, όμως αυτό δείχνει πόση εμπιστοσύνη του έχουν» ανέφερε ο άλλοτε φουλ μπακ των Λίβερπουλ και Στόουκ, Γκλεν Τζόνσον. «Τα κατάφερε, κυρίαρχησε...» σχολίασε από την πλευρά του ο Άλαν Σίρερ, ενώ, ο Ζερμέιν Τζίνας του απένειμε τα εύσημα και τον χαρακτήρισε Man of the Match δίχως αντίπαλο... Ο μικρός σίγουρα αποτελεί ένα από τα θετικά στοιχεία της φετινής σεζόν της Τσέλσι και της φρεσκάδας που προσπαθεί να δώσει ο Λάμπαρντ στη μεταβατική κατάσταση που βιώνει το κλαμπ στο αγωνιστικό κομμάτι.

Billy Gilmour's game by numbers vs. Liverpool: 77% pass accuracy

62 touches

37 passes completed

5 tackles

2 take-ons

2 aerial duels

2 clearances

1 chance created Just 18-years-old. pic.twitter.com/wmop3R202o — Squawka Football (@Squawka) March 3, 2020