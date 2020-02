Γουλβς: Το όνειρο του ευρωπαϊκού τίτλου είναι δωρεάν

«Τρία χρόνια πριν, προπονούσα στην Championship, επικέντρωνα την προσοχή στο πώς θα κερδίσουμε την Μπέρτον και την Μπέρμιγχαμ. Χωρίς παρεξήγηση, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, σωστά;»

Στις 24 Φεβρουαρίου του 2017, η Γουλβς πράγματι έπαιζε κόντρα στην Μπέρμιγχαμ και έχανε στο «Μολινό» με 2-1. Τερμάτισε εν τέλει στην 15η θέση της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας. Ο νεοφερμένος, τότε, Νούνο Εσπιρίτο Σάντο είχε δίκιο όταν δήλωνε μετά το ματς με την Εσπανιόλ για το Europa League (20/2) πως η ομάδα του δεν σκέφτεται το μέλλον. Και πώς θα μπορούσε κανείς να το τολμήσει, άλλωστε, από αιθεροβάμων φίλαθλος μέχρι τα μέλη του κινεζικού διοικητικού board της Γουλβς, για να εγγυηθεί ότι τρία χρόνια αργότερα, ο Πορτογάλος coach θα δεχόταν ερωτήσεις στην συνέντευξη Τύπου για ενδεχόμενη κατάκτηση ευρωπαϊκού τίτλου.

«Με ξέρετε, πρέπει να επανέλθουμε και να ξεκουραστούμε, διότι έχουμε ματς την Κυριακή». Αυτά δήλωσε μετά την τεσσάρα επί των Καταλανών, που κατοχύρωσε πρόωρα την θέση της στους «16» του θεσμού. Εμφατικά, στην πρώτη συμμετοχή της μετά την νέα ονομασία και μοναδική έπειτα από το μακρινό 1981.

Το κυριακάτικο ματς τελικά έμελλε να είναι ακόμα ένας μονόλογος για τους Λύκους. Εντός συνόρων αυτήν τη φορά, απέναντι στην ουραγό Νόριτς, η Γουλβς επιβράβευσε εκ νέου το κοινό της, που έχει σχηματίσει ιντερνετική ουρά 10 χιλιάδων για τα διαρκείας της επόμενης περιόδου.

Ωστόσο, ακόμη και όσοι δεν θα προλάβουν το μαγικό χαρτάκι τους, θα λάβουν γενναιόδωρα και χωρίς το παραμικρό αντίτιμο την πιο ουσιαστική επιθυμία τους. Το όνειρο, αυτό που ο Νούνο επισήμανε ότι είναι δωρεάν, αναφερόμενος στην προοπτική της πορείας της Γουλβς μέχρι τον τελικό. Και η αλήθεια είναι ότι DNA, αγωνιστική φιλοσοφία και πρωταγωνιστές συμφωνούν στις αυξημένες πιθανότητες να παραταθεί η αγγλική κυριαρχία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με νέο εκπρόσωπο.

Το ιβηρικό στοιχείο και το πλεονέκημα της πολυμορφίας

Η λατινική ταυτότητα που προσέδωσε ο Σάντο με τις ευλογίες του αναμεμειγμένου στις αγοραπωλησίες του κλαμπ τοπ ατζέντη, Ζόρζε Μέντες, δεν είναι αμελητέο χαρακτηριστικό. Είναι το δομικό της στοιχείο, το συγκριτικό της πλεονέκτημα έναντι των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών της. Σε ένα σύνολο που σφύζει από ιβηρικό ταπεραμέντο, η καθημερινή τριβή με την πραγματικότητα της Premier προσφέρεται για σκληραγώγηση, για πειθαρχία και τεστάρισμα στο μάτι του υψηλότερου ανταγωνισμού.

Η πορτογαλική παροικία του Γουλβερχάμπτον έχει γίνει περίφημη τα τελευταία δύο χρόνια, αφού παίκτες όπως οι πρωταθλητές Ευρώπης του 2016 (Μουτίνιο, Πατρίσιο), αλλά και οι νεότεροι Ζότα, Νέβες, Νέτο, Βινάγκρε αποτελούν την ραχοκοκαλιά του ρόστερ, συν και τον νεοαποκτηθέντα από τον Ολυμπιακό Ντανιέλ Ποντένσε, που θα ενσωματωθεί εν καιρώ. Τα ισπανικά γρανάζια των Τραορέ και Ότο την συμπληρώνουν ιδανικά και με εθνική ομοιογένεια, προσθέτουν την πολυμορφία ανάμεσα στα ατού της ομάδας.

Πρόκειτα, άλλωστε, για το Europa League, θεσμό που στα δέκα χρόνια ύπαρξης του, το κύπελλο έχει καταλήξει επτά φορές σε ιβηρικά χέρια και τρεις σε αγγλικά. Συνολικά, από τις είκοσι ομάδες που έπαιξαν στον τελικό, οι 17 ήταν από Ισπανία, Πορτογαλία ή Αγγλία. Το μείγμα λοιπόν, μοιάζει πλούσιο, για την Γουλβς που συνδυάζει τα θετικά σημεία και των τριών διαφορετικών σχολών.

Ο 46χρονος τεχνικός δεν έχει καταφέρει ποτέ να βρεθεί στην φάση των «16». Την σεζόν 2015/16 στην Βαλένθια, απολύθηκε τον Νοέμβριο και έλειπε από τα νοκ-άουτ. Την επόμενη περίοδο, αποκλείστηκε ως τεχνικός της Πόρτο από την Γιουβέντους στους «32». Πλέον, το σύνολο του υπόσχεται προοπτική, πολύ μακρύτερη από τα εγχειρήματα του προπονητικού του παρελθόντος. Αγωνιστικά, έχει όλα τα εχέγγυα για να επικρατήσει σε μάχες ακόμα και με μεγαθήρια που επίσης συμμετέχουν, όπως η Ίντερ, αλλά και οι Γιουνάιτεντ-Άρσεναλ, κόντρα στις οποίες επί ημερών Σάντο η Γουλβς μετράει μόλις μία ήττα σε δέκα παιχνίδια αθροιστικά.

Τούτη την σιγουριά της προσφέρει η επιθετική και αμυντική κατάσταση στην οποία βρίσκεται σε αυτό το σημείο της σεζόν:

Ο Πορτογάλος αφανής και ενδεχομένως υποτιμημένος φορ-εργάτης, ο Μεξικανός από τους πιο ντελικάτους στράικερ του Νησιού και υποψήφιος για σούπερ μεταγραφή στο άμεσο μέλλον. Μαζί συγκροτούν ένα αλληλοσυμπληρώμενο δίδυμο, που υποστηρίζει σε πλήρη συμβατότητα τα θέλω του Εσπιρίτο Σάντο και πασάρουν επάλληλα την σκυτάλη αναλόγως την διοργάνωση.

Ο Χιμένες είναι ο μπροστάρης στην Premier League, ηγείται με 12 γκολ της προσπάθειας διαδοχικής εξόδου στην Ευρώπη και φέτος έγινε ο πρώτος σκόρερ των Λύκων διαχρονικά στο κορυφαίο πρωτάθλημα, ξεπερνώντας τον Στίβεν Φλέτσερ (22). Όταν όμως έρχεται η Πέμπτη, η κινητήριος δύναμη είναι ο 23χρονος Ζότα, που οδήγησε την ομάδα του μέσα στον σκοτεινό δρόμο των θερινών προκριματικών.

The performance that earned @Wolves forward Diogo Jota the #UEL #POTW award @hankookreifen pic.twitter.com/9GZncIwOxC

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 21, 2020