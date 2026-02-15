Γκρίμσμπι - Γουλβς: «Λασπομαχία» σε γήπεδο-βούρκο στο FA Cup!
Περισσότερο σε βούρκο παρά σε γήπεδο θύμιζε η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου κατά τη διάρκεια του αγώνα της Γκρίμσμπι Τάουν με τη Γουλβς για τη φάση των «32» του FA Cup. Ο βροχερός καιρός μετέτρεψε το γήπεδο σε μια αρένα... λάσπης, η οποία αναμενόμενα προκάλεσε προβλήματα στον ομαλό ρυθμό του αγώνα.
Οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές, με τους τερματοφύλακες στις δυο εστίες να περιορίζονται σε έναν κύκλο από λάσπη, η οποία ήταν ορατή και σε άλλα σημεία του αγωνιστικού χώρου.
Παρά τα έξτρα εμπόδια του γηπέδου πάντως, οι Λύκοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 1-0 και να αποκλείσουν την Γκρίμσμπι Τάουν της τέταρτης κατηγορίας, η οποία νωρίτερα μέσα στη σεζόν είχε κάνει τη μεγάλη έκπληξη όταν είχε αφήσει διοργάνωσης τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
The pitch conditions in Wolves' FA Cup trip to Grimsby 😅 pic.twitter.com/rZLPi5AKNO— Football on TNT Sports (@footballontnt) February 15, 2026
Oyuncular yağmur çamura aldırış etmiyor.
Grimsby-Wolves maçı, kıyasıya bir mücadeleye sahne oluyor. pic.twitter.com/lTbLp7I65h— De Marke Sports (@demarkesports) February 15, 2026
The pitch at Grimsby Town was real muddy as Wolves beat them 1-0 in the FA Cup 😬 pic.twitter.com/OmJ9argkBc— B/R Football (@brfootball) February 15, 2026
