Γκρίμσμπι - Γουλβς: «Λασπομαχία» σε γήπεδο-βούρκο στο FA Cup!

Γουλβς - Γκρίμσμπι

Σε τραγική κατάσταση βρέθηκε ο αγωνιστικός χώρος κατά τη διάρκεια του αγώνα Γκρίμσμπι Τάουν - Γουλβς για το FA Cup, με τη βροχή να γεμίζει με λάσπες το τερέν.

Περισσότερο σε βούρκο παρά σε γήπεδο θύμιζε η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου κατά τη διάρκεια του αγώνα της Γκρίμσμπι Τάουν με τη Γουλβς για τη φάση των «32» του FA Cup. Ο βροχερός καιρός μετέτρεψε το γήπεδο σε μια αρένα... λάσπης, η οποία αναμενόμενα προκάλεσε προβλήματα στον ομαλό ρυθμό του αγώνα.

Οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές, με τους τερματοφύλακες στις δυο εστίες να περιορίζονται σε έναν κύκλο από λάσπη, η οποία ήταν ορατή και σε άλλα σημεία του αγωνιστικού χώρου.

Παρά τα έξτρα εμπόδια του γηπέδου πάντως, οι Λύκοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 1-0 και να αποκλείσουν την Γκρίμσμπι Τάουν της τέταρτης κατηγορίας, η οποία νωρίτερα μέσα στη σεζόν είχε κάνει τη μεγάλη έκπληξη όταν είχε αφήσει διοργάνωσης τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

 
