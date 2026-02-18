Σα: «Ο στόχος μας είναι να μην γίνουμε η χειρότερη ομάδα στην ιστορία της Premier League»

Ο άλλοτε τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Ζοζέ Σα, μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξη του για τον υποβιβασμό της Γουλβς, τον οποίο χαρακτήρισε «αναπόφευκτο».

Η Γουλβς, λίγα 24ώρα μετά την λευκή ισοπαλία με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, υποδέχεται σήμερα (18/02, 22:00) στην έδρα της την πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Άρσεναλ, στα πλαίσια της 31ης αγωνιστικής, που θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως απόψε, με στόχο να δείξει μία καλή και ανταγωνιστική είκονα και να διεκδικήσει ότι παραπάνω μπορέσει.

Ενόψει αυτής της αναμέτρησης, ο τερματοφύλακας των «λύκων», Ζοζέ Σα, παραχώρησε συνέντευξη στο «Dazn Portugal», οπού μίλησε για την φετινή κακή αγωνιστική εικόνα της ομάδας του και τον υποβιβασμό, τον οποίο θεωρεί πλεόν «αναπόφευκτο».

«Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να είμαστε άντρες, αυτό λέω εδώ και αυτό πιστεύω. Είναι πολύ δύσκολο για τη Γουλβς να αποφύγει τον υποβιβασμό αυτή τη σεζόν. Η διαφορά μας από τους υπόλοιπους είναι πολύ μεγάλη, απομένουν μόνο 12 παιχνίδια και μόνο ένα πραγματικό θαύμα θα μπορούσε να μας σώσει», παραδέχτηκε ο άλλοτε τερματοφύλακας του Ολυμπιακού.

Η Γουλβς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη τελευταία θέση της Premier League, με μόλις μία νίκη και εννέα βαθμούς, 14 μακριά από τις θέσεις που εξασφαλίζουν την παραμονή. Ωστόσο, ο Πορτογάλος εξομολογήθηκε πως θέλει να συνεχίσει να μαζεύει βαθμούς για να αποφύγει να χαρακτηριστεί η ομάδα του ως «η χειρότερη στην ιστορία της διοργάνωσης», ρεκόρ που κατέχει μέχρι και σήμερα η Ντέρμπι Κάουντι, η οποία τερμάτισε τη σεζόν 2007-2008 τελευταία με 11 βαθμούς.

«Αυτή τη στιγμή, ο στόχος είναι να μην είμαστε η χειρότερη ομάδα στην ιστορία της Premier League. Η χειρότερη ομάδα τερμάτισε με 11 βαθμούς. Έχουμε εννέα, οπότε ο στόχος μας τώρα είναι να μην καταλήξουμε με αυτό το αρνητικό ρεκόρ. Δεν θέλω να είμαι μέρος αυτού του ιστορικά χαμηλού ρεκόρ. Μετά από αυτό, θα δούμε», πρόσθεσε ο 33χρονος κίπερ.

Ο Σα μετακόμισε από τους ερυθρόλευκους στην Αγγλία τη σεζόν 2021/22 και σε σχεδόν πέντε σεζόν με τη φανέλα των «λύκων» έχει καταγράψει 161 εμφανίσεις, ενώ έγινε διεθνής και με την Εθνική ομάδα της Πορτογαλίας