«Cantera Grogueta»: Το «υποβρύχιο» θαύμα του Βίλα Ρεάλ και του Europa League

Στη συνείδηση του μέσου φιλάθλου το όνομα της Βιγιαρεάλ ηχούσε οικεία, συμπαθητικά εδώ και 15 και πλέον χρόνια. Το «Κίτρινο Υποβρύχιο», η θεαματική ομάδα που καταφέρνει να μπαίνει «σφήνα» στους μεγάλους της La Liga, μια ευχάριστη νότα σε αυτό που έχει βαφτιστεί ως «modern football». Αυτό που λίγοι μπορούσαν να ξεχωρίσουν με βεβαιότητα ήταν σε ποιο επίπεδο της ισπανικής πυραμίδας όφειλαν να την τοποθετούν: στα ψηλά στρώματα ως μία καταξιωμένη δύναμη με έναν ημιτελικό Champions League στις πλάτες της, ή απλά ως μία αξιοσημείωτη μικρομεσαία ομάδα, αυτή που έδειχνε να κάνει τον κύκλο της προς την αφάνεια μετά τον υποβιβασμό στη Segunda το 2012;

Η απάντηση προς όλους ήρθε αναδρομικά, αλλά εμφατικά. Με μία ευρω-κούπα, αυτή του Europa League, υπό τις οδηγίες του… ομώνυμου, πια, Ουνάι Έμερι. Απέναντι στην παραδοσιακή υπερδύναμη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το στολίδι της μικρής πόλης της Βαλένθια, του Βίλα-Ρεάλ (με βάση την τοπική προφορά), εκείνης των μετά βίας 50.000 κατοίκων (μικρότερη από τη Λαμία, την Κομοτηνή, την Καβάλα) που όταν γεμίζει το γήπεδο των 25.000 μένει… μισή, έλαμψε στο διεθνές στερέωμα και πρόσθεσε το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας του.

Η περίπτωση του Κίτρινου Υποβρύχιου, όμως, επιβεβαιώνει το κλισέ ρητό «σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι». Για να φτάσει στο Γκντανσκ και να πανηγυρίσει μπροστά στους 5.000 φίλους της την κούπα, συνετέλεσαν όλοι οι παράγοντες που μετέτρεψαν τη Βιγιαρεάλ από άσημο σωματείο που βολόδερνε στις τριτοτέταρτες κατηγορίες ως τα μέσα των ‘90s, σε περήφανο, ποδοσφαιρικό οργανισμό.

Πολύ περισσότερο, εξαργυρώθηκαν οι κόποι και οι επενδύσεις του 73χρονου ιδιοκτήτη της, Φερνάντο Ροτς και το project της Ακαδημίας-κόσμημα, «Cantera Grogueta» (σ.σ. Κίτρινο νταμάρι) που ευθυγράμμισε την πορεία της με αυτή του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Η οικογένεια Ροτς, ιδιοκτήτρια της μεγαλοβιομηχανιας κεραμικών, Παμέσα (χορηγός στη φανέλα της ομάδας) με έδρα το Βίλα-Ρεάλ, ανέλαβε το κλαμπ το 1997 όταν ο τότε πρόεδρος, Πασκάλ Φοντ ντε Μόρα έκανε έκκληση αγοράς για τη σωτηρία του. Παρά το «ασανσέρ» των δύο πρώτων χρόνων με την παρθενική άνοδο στην Primera και τον άμεσο υποβιβασμό, ο σύλλογος επανήλθε στον αφρό, με συνετή οικονομική, οργανωτική και μεταγραφική πολιτική. Σε σημείο που το 2006, επί Μανουέλ Πελεγκρίνι, η ομάδα άγγιξε το όνειρο του τελικού του Champions League, το οποίο έσβησε από ένα χαμένο πέναλτι του Χουάν Ρομάν Ρικέλμε στα τελευταία λεπτά της ρεβάνς κόντρα στην Άρσεναλ.

Οι ευρωπαϊκές πορείες στα «αστέρια» συνεχίστηκαν, το 2008-09 ο Παναθηναϊκός βίωσε από πρώτο χέρι την δυναμική της ισπανικής ομάδας γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τους «16», όμως, τα θεμέλια για την μακροημέρευση της Βιγιαρεάλ στην ελίτ ήταν ακόμη εύθραστα.

Όπως αναφέρει ο γενικός διευθυντής και υπεύθυνος για την αθλητική ανάπτυξη του συλλόγου εδώ και 24 χρόνια, Χοσέ Μανουέλ Γιανέθα, «Στην ομάδα των Ρικέλμε, Φορλάν, κλπ που αποκλείστηκε από την Άρσεναλ το 2006, δεν είχε ανθίσει ακόμη η Ακαδημία μας. Δεν είχαμε αυτό το στοιχείο».

