Euro U-21: Παρέλαση αστέρων στα γήπεδα Ουγγαρίας-Σλοβενίας

Η πρώτη διεθνής ποδοσφαιρική διοργάνωση στην εποχή του Covid-19 κάνει πρεμιέρα. Η τελική φάση του Euro U-21 βρίσκεται στη σέντρα (τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ και ERTSPORTS) και το «σφύριγμα» της λήξης αναμένεται να δοθεί σε περίπου έντεκα εβδομάδες. Πώς γίνεται αυτό;

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, τα τελικά θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις, σε συνέπεια της πανδημικής κρίσης και των αλλαγών που προκάλεσε στο ποδοσφαιρικό καλεντάρι η αναβολή του Euro το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, από τη διεξαγωγή ολόκληρης της διοργάνωσης στο διάστημα 9-26 Ιουνίου, η UEFA πέρασε σε πλάνο ομίλων στα τέλη Μαρτίου (24-31) και φάσης των νοκ-άουτ από τις 31 Μαΐου ως τις 6 Ιουνίου.

Λίγο πριν την έναρξη της πρώτης αγωνιστικής, λοιπόν, το PlanetFootball σας βάζει στο κλίμα για το Euro των… μικρών, που θα αποτελέσει μια πρόγευση για το τουρνουά των ανδρών το ερχόμενο καλοκαίρι, δίχως, όμως, να έχει να ζηλέψει τίποτα σε επίπεδο αστέρων από το κορυφαίο συλλογικό επίπεδο!



(Οι 4 όμιλοι της διοργάνωσης)

Η Ισπανία ξεκινάει στη διοργάνωση με το status της υπερασπιζόμενης πρωταθλήτριας. Το καλοκαίρι του 2019 στα γήπεδα της Ιταλίας, οι Φούριας Ρόχας του Λουίς Ντε Λα Φουέντε και με τους Φαμπιάν Ρουίθ, Ογιαρθάμπαλ, Θεμπάγιος και Όλμο στη σύνθεσή τους επικράτησαν της Γερμανίας και κατέκτησαν το 5ο τρόπαιο της ιστορίας τους, ισοφαρίζοντας τους Ατζούρι στην κορυφή της λίστας με τους πολυνίκεις του θεσμού. Από αυτή τη βάση και με δεδομένη την αήττητη πορεία τους στα προκριματικά (9-1-0 αλλά σε όμιλο χωρίς έτερο μεγάλο όνομα), οι Ίβηρες δείχνουν ικανοί για το repeat.

Σε αυτή την κούρσα, όμως, που ξεκινά την Τετάρτη (24/3), έχουν ισχυρό ανταγωνισμό. Η Ιταλία, στον 2ο όμιλο μαζί με την Ισπανία, την Τσεχία και τη διοργανώτρια Σλοβενία, ψάχνει εξιλέωση για τη χαμένη ευκαιρία του 2019 και το τουρνουά που διεξήχθη στο σπίτι της. Ο κύκλος, άλλωστε, της φουρνιάς του ’98 κλείνει, αφού 13 από τους 23 παίκτες της αποστολής δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Euro K-23.

Αφεντικά στην προκριματική φάση και φαβορί για τα τελικά αποτελούν και οι υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις. Η Ολλανδία με προπονητή τον Έρβιν Φαν Ντε Λόοι τερμάτισε με την καλύτερη διαφορά τερμάτων στα προκριματικά (+45) και σε όμιλο με το έτερο φαβορί, Γερμανία και τις Ρουμανία-Ουγγαρία (διοργανώτρια), φαντάζει σχεδόν σίγουρη η παρουσία της στα νοκ-άουτ του Ιουνίου.

Γαλλία και Αγγλία δεν πηγαίνουν πίσω. Οι Τρικολόρ διαθέτουν το πιο γεμάτο σύνολο από παίκτες που «λάμπουν» στα κορυφαία πρωταθλήματα και το Champions League, με παίκτες όπως ο κίπερ της Λιντς, Μελιέ, οι Κουντέ (Σεβίλλη) – Φοφανά (Λέστερ) στην άμυνα, Καμαβινγκά (Ρεν) – Αουάρ (Λυών) στα χαφ και Ικονέ (Λιλ) – Γκουιρί (Νις) στην επίθεση να τους καθιστούν το μεγαλύτερο φόβητρο βάσει ονομάτων και αποδεδειγμένης ποιότητας.

Από την πλευρά τους, τα Τρία Λιοντάρια παρουσίασαν εξαιρετικά δείγματα στα προκριματικά και θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή των ελπίδων μετά το μακρινό 1984. Στα χέρια του, ο coach Έιντι Μπόθροϊντ διαθέτει τον πρώτο σκόρερ της φετινής διοργάνωσης, Έντι Νκέτια (13 γκολ). Ο νεαρός φορ της Άρσεναλ, μάλιστα, έγραψε ιστορία τον Οκτώβριο του 2020, καθώς έσπασε το ρεκόρ που κατείχε ο εμβληματικός Άλαν Σίρερ με την Κ-21.

Μετά το φιάσκο του αποκλεισμού από τα προκριματικά το 2019, η Πορτογαλία επέστρεψε δριμύτερη. Άφθονο ταλέντο, πρωτοκλασάτοι σταρ από κορυφαία κλαμπ (Τρινκάο, Λεάο, Νταλότ, Λέιτε, Βιρζίνια) και με εχέγγυο την εντυπωσιακή πορεία με 9 νίκες και μία ήττα στο αρχικό στάδιο, η ομάδα του Ρούι Ζορζ μοιάζει το πιο δυναμικό αουτσάιντερ για να επιστρέψει σε τελικό, μετά τη μοναδική της παρουσία το 2004.

Ωστόσο, το έργο γίνεται πιο απαιτητικό (και για αυτό κατατάσσεται στα αουτσάιντερ), γιατί μαζί με τις εξίσου επικίνδυνες Κροατία και Ελβετία και το 1ο φαβορί που είναι η Αγγλία, συμμετέχουν στον 4ο όμιλο-φωτιά. Οι Κροάτες του άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού και της Λίβερπουλ, Ίγκορ Μπίστσαν πήραν την πρόκριση ως μία από τις 5 καλύτερες δεύτερες των ομίλων, όντας στο ίδιο γκρουπ με την Ελλάδα (ήττα της γαλανόλευκης με 5-0 στην Κροατία) και σίγουρα αποτελούν υπολογίσιμο μέγεθος ως η θεωρητικά χειρότερη ομάδα των τεσσάρων. Κι αυτό διότι η Ελβετία, μετά τους 27 βαθμούς και την απώλεια της 1ης θέσης στον προκριματικό όμιλο στην ισοβαθμία με τη Γαλλία, δείχνει ικανή να κοντράρει στα ίσα Αγγλία και Πορτογαλία για μια θέση στους «8».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα προημιτελικά ο 4ος όμιλος διασταυρώνεται με τον 2ο όμιλο των Ισπανίας-Ιταλίας, ενώ ο 1ος (Ολλανδία-Γερμανία) με τον 3ο που φιγουράρει η Γαλλία.

