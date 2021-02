Η... ενηλικίωση του Πεπ και το ρεκόρ νικών

Αυτό το γαλάζιο τρένο που θα σταματήσει; Με τη νίκη επί της Άρσεναλ στο Λονδίνο, η Μάντσεστερ Σίτι έφτασε τις 18 διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που δεν έχει καταφέρει ΠΟΤΕ βρετανική ομάδα.

Και, στην επανέναρξη του Champions League για τους Πολίτες, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα ψάχνει κόντρα στην Γκλάντμπαχ και στο ουδέτερο «Puskas Arena» της Βουδαπέστης (24/2, 22:00, Cosmote Sport 1 HD) να κάνει ένα ακόμα βήμα προς το απόλυτο σερί νικών όλων των εποχών στην Ευρώπη.

Ποια ομάδα το κατέχει αυτό; Η άσημη Δε Νιου Σενς της Ουαλίας, η οποία έφτασε τις 27 την σεζόν 2016-17, δίνοντας βεβαίως μόνο εγχώρια παιχνίδια. Στα (πιο) σοβαρά ρεκόρ, αναμφίβολα, αυτό του θρυλικού Άγιαξ του Γιόχαν Κρόιφ, ο οποίος την σεζόν 1971-72 έκανε 26 διαδοχικές νίκες, σαρώνοντας τα πάντα στο διάβα του.

Την τρίτη θέση στην σχετική λίστα κατέχει μια ομάδα στην οποία ο Γκουαρδιόλα άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του και με την οποία κατέχει ήδη ένα μεγάλο ρεκόρ. Η Μπάγερν Μονάχου, κατά την διάρκεια της περυσινής σεζόν που κατέκτησε τα πάντα, συμπλήρωσε 23 διαδοχικές νίκες.

Στο τιμόνι των Βαυαρών, ο Καταλανός τεχνικός κατέχει το ρεκόρ διαδοχικών νικών στην γερμανική Bundesliga με 19, την πρώτη μάλιστα από τις τρεις σεζόν της θητείας του στο Μόναχο (2013-14).

WWWWWWWWWWWWWWWWWW

Manchester City make it 18 consecutive wins in all competitions, extending the record for a top-flight English club. pic.twitter.com/kCzd6fEnYn

— Football Tweet (@Football__Tweet) February 21, 2021