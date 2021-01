Η δεύτερη, θεότρελη ζωή της Σαπεκοένσε και του Αλαν Ράσελ

Λίγες μέρες νωρίτερα, άπαντες έφεραν το όνομά της στη θύμησή τους. Το αεροπορικό δυστύχημα της Πάλμας, ομάδα της Δ’ Κατηγορίας της Βραζιλίας και οι τέσσερις νεκροί ποδοσφαιριστές της μαζί με τον πρόεδρο του club, δημιούργησαν ξανά εκείνη την εικόνα θλίψης με τους 71 νεκρούς στα βουνά της Μεντεγίν. Η Σαπεκοένσε που ξεκληρίστηκε τον Νοέμβριο του 2016, πάλεψε να αναγεννηθεί από τις στάχτες εκείνου του πεσμένου αεροπλάνου και των χαμένων ψυχών. Και για τρία χρόνια άντεχε.

Ωστόσο, το περασμένο φθινόπωρο υποβιβάστηκε στη Serie B. Μα τα ξημερώματα της Παρασκευής όχι απλά γύρισε στα σαλόνια του Μπραζιλεϊράο (σ.σ.: είχε εξασφαλίσει την άνοδο από τον Δεκέμβριο), αλλά φρόντισε να το κάνει και ως πρωταθλήτρια. Και μάλιστα με τρόπο που αναδεικνύει αυτόν τον τίτλο και τον τοποθετεί σε αυτά τα υπέροχα ποδοσφαιρικά παραμύθια του κόσμου της μπάλας…

Η Αμέρικα Μινέιρο είχε νικήσει 2-1 την Αβαΐ και ανέμενε τη στέψη της. Το ίδιο ακριβώς έκανε και η Σαπεκοένσε κόντρα στην Κονφιάντσα, με το δικό της ματς να τρέχει στον έξτρα χρόνο. Οι δύο νικήτριες βρίσκονταν απόλυτα ισόβαθμες και με την ίδια διαφορά γκολ, αλλά η Μινέιρο υπερίσχυε στο τρίτο κριτήριο ισοβαθμίας, την καλύτερη επίθεση και μύριζε τίτλο.

Chapecoense needed to score one more goal to win the Brazilian Serie B title, as they were tied on points and goal difference.

In the 98th minute, in the final game of the season, they got a penalty and Anselmo Ramon did this!

(via @BrasileiraoB__)pic.twitter.com/EjEsYPjcW3

— ESPN FC (@ESPNFC) January 30, 2021