Η χειρότερη είδηση έρχεται από τη Βραζιλία, όπου υπήρξε αεροπορική τραγωδία. Αεροπλάνο κατέπεσε, καθώς πετούσε προς την πόλη Γκοΐας, όπου η ομάδα Palmas Fútbol y Regatas, θα έδινε αγώνα κόντρα στη Βίλα Νόβα στα πλαίσια της Δ' Κατηγορίας της χώρας. Νεκροί ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια ο πρόεδρος της ομάδας, τέσσερις ποδοσφαιριστές και ο πιλότος. Η Palmas εδρεύει στην ομώνυμη πόλη, στην επαρχία Τοκαντίνς, η οποία βρίσκεται στα κεντρικά της Βραζιλίας.

Αυτομάτως, το μυαλό όλων πάει στην τραγική ιστορία της Σαπεκοένσε, που τον Νοέμβριο του 2016 ξεκληρίστηκε με ελάχιστους επιζώντες!

Brazil: The president and four footballers of Palmas Fútbol y Regatas, a club in the fourth division of the Brazilian Championship, died in a plane crash along with the pilot of the aircraft in which they were traveling to the city of Goiania to play a match. pic.twitter.com/uTGAB49XKu

