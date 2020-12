Ο Μαραντόνα και η ομάδα των ουρανών! (pics & vids)

Το 2020 δεν θέλει να το θυμάται κανείς. Ή θα το θυμάται γιατί είναι τεράστια αλήθεια πως τελικά όλοι αρχίσαμε να εκτιμούμε πολύ περισσότερο πράγματα, πρόσωπα και καταστάσεις που είχαμε ως δεδομένα. Τόσο απλά και συνηθισμένα που όταν τα στερηθήκαμε, καταλάβαμε τελικά πως το κάθε τι έχει τη δική του σημασία και τον δικό του ρόλο στη ζωή.

Σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο και φυσικά με τον απαραίτητο και απαιτούμενο σεβασμό προς όλες τις υπόλοιπες απώλειες ή την περιπέτεια που μπορεί να βίωσε ο καθένας προσωπικά μέσα σε αυτό το πολύ δύσκολο έτος, η μπάλα έχασε αρκετούς και σημαντικούς ανθρώπους, με τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα να κάνει όλο τον πλανήτη να περιστρέφεται γύρω από τ' όνομά του και τα κατορθώματά του για πολλές ημέρες μετά το σοκ του θανάτου του...

Μια από τις ειδήσεις της χρονιάς. Δίχως καμία αμφισβήτηση. Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα «έφυγε» σε ηλικία 60 ετών στις 25 του Νοέμβρη, έπειτα από πολύ σοβαρό χειρουργείο στον εγκέφαλο και δίχως να καταφέρει να επανέλθει απόλυτα μετά την τελευταία περιπέτεια της υγείας του.

Έχοντας παλέψει και με την κατάθλιψη και παίρνοντας φάρμακα για την ψυχική του υγεία, ο κάποτε καλύτερος ποδοσφαιριστής σε ολόκληρο τον κόσμο βύθισε στο πένθος την πατρίδα του, την Νάπολη και τον ποδοσφαιρικό πλανήτη που τον απολάμβανε και που θα έχει κληρονομιά τα μαγικά του «Θεού» στο χορτάρι από τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος.

Μπορεί έξω από το γήπεδο να ήταν πολλά αυτά που τον «έφαγαν», μπορεί και ο ίδιος να το κατάλαβε πως οι καταχρήσεις του στέρησαν πολλά και του έκοψαν χρόνια καριέρας, όμως, ο «Θεός» ξέρει πως έχει αφήσει πίσω του ποδοσφαιρικά θαύματα για όλες τις επόμενες γενιές.. Στην Νάπολη, πάντως, όπου λατρεύτηκε όσο κανείς άλλος, η «γειτονιά του Μαραντόνα», το μουσείο προς τιμήν του και η μετονομασία του γηπέδου των «παρτενοπέι», θα τον θυμίζουν για πάντα...

Από τις ευθύνες που είχε για τις... ξαπλώστρες στην παραλία του Skegness, ο Ρέι Κλέμενς που δεν είχε στο μυαλό του να γίνει τερματοφύλακας (!), έγινε γκολκίπερ που κατάφερε να πείσει τον Σάνκλι να τον πάρει στην Λίβερπουλ και να γράψει εκεί τρομερή ιστορία. Ο... άγγελος της εστίας των «κόκκινων» κατά την δεκαετία του '70 και τις αρχές της δεκαετίας του '80 απεβίωσε στα τέλη του Νοέμβρη, με την Λίβερπουλ να πενθεί για τον χαμό του. Επί πολλά χρόνια πάλευε με την επάρατη νόσο...

Είχε κοστίσει μόλις 18.000 λίρες από την Σκάνθορπ όταν ο Σάνκλι το 1967 αποφάσισε να τον κάνει κάτοικο «Άνφιλντ» και εκεί κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα, τρία ευρωπαϊκά τρόπαια και σε θητεία 11 ετών έχασε μόλις 6 ματς πρωταθλήματος! Σε 42 ματς την αγωνιστική περίοδο 1978-1979 είχε δεχθεί μονάχα 16 τέρματα (!), ενώ, σε σύνολο με τις φανέλες των Σκάνθορπ, Λίβερπουλ, Τότεναμ και την εθνική ομάδα της Αγγλίας σε καριέρα 23 ετών είχε περισσότερα από 1.100 παιχνίδια!

Hero. Legend. A true great.

Our goalkeeping team pay their respects to the brilliant Ray Clemence pic.twitter.com/UzSqC0fsCP

— Liverpool FC (@LFC) November 22, 2020