Λέστερ - Europa League: Εμπρός, στον δρόμο που χάραξε ο Βιχάι

Το δεύτερο μνημόσυνο στον Βιχάι Σριβανταναπράμπα δεν έκρυβε καθόλου λιγότερο πόνο από το πρώτο. Δίχως την σπαρακτική παρουσία του κοινού της Λέστερ, οι τρεις παλαιότεροι παίκτες της ομάδας, ο Τζέιμι Βάρντι, ο Κάσπερ Σμάιχελ κι ο Γουές Μόργκαν, όλοι τους πρωταγωνιστές στην ανεπανάληπτη κούρσα τίτλου του 2016, μαζί με τα υψηλόβαθμα στελέχη και τα μέλη της οικογένειάς του, συγκεντρώθηκαν στην ιεροτελεστία των οκτώ βουδιστών μοναχών κι απέτισαν έτσι φόρο τιμής στον αδικοχαμένο Ταϋλανδό ιδιοκτήτη, το ελικόπτερο του οποίου συνετρίβη κοντά στο «King Power Stadium» στις 27 Οκτωβρίου του 2018 και στέρησε τη ζωή στον ίδιο και σε άλλους τέσσερις ανθρώπους.

Δύο χρόνια αργότερα, το πρώτο ματς των Αλεπούδων μετά την πένθιμη επέτειο έλαχε να είναι στο ΟΑΚΑ, απέναντι στην ΑΕΚ για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Και μπορεί το σώμα να είναι παντοτινά απόν, όμως, το πνεύμα και το όραμα του Βιχάι για την ομάδα που αναμόρφωσε αρχής γενομένης από την εξαγορά της τον Αύγουστο του 2010, εξακολουθούν να καθορίζουν τη μοίρα της Λέστερ, η οποία συνεχώς «ψηλώνει» και φέτος ψάχνει το δεύτερο ιστορικό της ορόσημο την τελευταία πενταετία, μέσα από τη β’ τη τάξει ευρω-κούπα.

Όλα αυτά, βέβαια, σπάνια αντανακλούν το status μιας «πρωτάρας» στη διοργάνωση. Διότι αυτός είναι ο αντικειμενικός τίτλος με τον οποίο εισήλθε η Λέστερ στο φετινό Europa League. Η πιο φιλόδοξη από όλες τις «σταχτοπούτες» της νέας περιόδου (Αντβέρπ, Σίβασπορ και οι δύο αντίπαλες του ΠΑΟΚ, Γρανάδα και Ομόνοια οι υπόλοιπες), η οποία ξεκίνησε με νίκη-καθήκον την περασμένη εβδομάδα κόντρα στη Ζόρια Λουχάνσκ (3-0) και προσπαθεί να συμβιώσει ανάμεσα στο ευρωπαϊκό ταμπλό και την απαιτητική πραγματικότητα της Premier League. Εκ πρώτης όψεως, με επιτυχία.

Το μόνο της εχέγγυο, άλλωστε, τα τελευταία χρόνια από διεθνείς διοργανώσεις είναι η έξοδος στο Champions League του 2016-17 ως πρωταθλήτρια Αγγλίας, φτάνοντας μέχρι και τα προημιτελικά όπου έπεσε πάνω στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Έκτοτε, πάσχιζε να βρει θέση στην πρώτη εξάδα εντός συνόρων και παράλληλα στο ίδιο διάστημα, η ΑΕΚ έπαιζε δύο φορές σε ευρωπαϊκό όμιλο (1 για το Europa League, 1 για το Champions League). Μέχρι που πέρυσι, αν και έχασε στο δεύτερο μισό το τεράστιό της προβάδισμα και στην τελευταία αγωνιστική οριστικά τον στόχο της επιστροφής στα «αστέρια», εξασφάλισε τις ευρωπαϊκές της Πέμπτες τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο. Μόνο που η ειδοποιός διαφορά της Λέστερ από κάθε άλλη πρωτάρα, είναι ότι στοχεύει απευθείας να βρίσκεται στον τελικό του Γκντανσκ στις 26 Μαΐου.

Η Ένωση πρόκειται να τεθεί αντιμέτωπη με την 5η ομάδα της περασμένης Premier League και την 4η της τρέχουσας σεζόν. Την ομάδα που έριξε πέντε στη Μάντσεστερ Σίτι και υπέβαλε τον Πεπ Γκουαρδιόλα στη βαρύτερη εντός έδρας ήττα του ενεργητικού του ως coach. Μία ομάδα με φρέσκο αίμα, άπλετη ποιότητα, οικογενειακό δέσιμο, προσωπικότητες και την ιδανική διαχείριση όλων αυτών των παραγόντων υπό τον Νο1 Βρετανό προπονητή αυτή τη στιγμή στο Νησί, Μπρένταν Ρότζερς. Το κράμα αν μη τι άλλο θελκτικό και πειστικό για να επιτελέσει πορεία μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης, στόχο που μπορεί να μην «φωνάζουν», αλλά άπαντες στις τάξεις της απηχούν ήδη από τις πρώτες συνεντεύξεις Τύπου.

Το υπόδειγμα είναι ένα, προς το παρόν βρίσκεται στο Champions League και θα ήταν ιδανικό να περάσει τον όμιλο, για να μην καταλήξει και πάλι στον θεσμό που έχει γίνει συνώνυμό του. «Αφού μπόρεσε η Σεβίλλη να φτιάξει αυτοκρατορία σε UEFA/Europa League, μπορεί και η Λέστερ να κάνει τουλάχιστον την αρχή», είναι η κυρίαρχη σκέψη στην αγέλη των Αλεπούδων, την οποία συμπτωματικά στηρίζει και η παράδοση, καθώς στους «16» του Champions League το 2017, απέκλεισαν τους Σεβιγιάνους και πήραν το εισιτήριο για τους «8».

«Το παράδειγμα της Σεβιλλης μας εμπνέει, σίγουρα. Είναι ένας στόχος για τις ομάδες αυτού του βεληνεκούς να κυνηγούν και σου διδάσκει ότι αν μπεις στη διοργάνωση, έχεις ρεαλιστικές πιθανότητες να πετύχεις κάτι. Θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε. Το πρώτο βήμα είναι να εξασφαλίσουμε την πρόκριση από αυτόν τον όμιλο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Παλέψαμε τόσο σκληρά για να βρεθούμε σε αυτή τη διοργάνωση και τώρα θέλουμε να το απολαύσουμε», δήλωνε χαρακτηριστικά ο 47χρονος Βορειοιρλανδός τεχνικός πριν από την πρεμιέρα των ομίλων, γνωρίζοντας καλά το «πρέπει» που αυτόματα πλανάται πάνω από το όνομα της Λέστερ σε κάθε ματς του γκρουπ, συμπεριλαμβανομένων των αναμετρήσεων με τον Δικέφαλο. Κι αν ο αγώνας του ΟΑΚΑ θεωρείται η μεγαλύτερη πρόκληση που μπορεί να θέσει η ΑΕΚ στη Λέστερ, τα μέχρι τώρα πεπραγμένα της προϊδεάζουν για το αντίθετο.

Το μεσημέρι της 2ης Οκτωβρίου, όταν η ΑΕΚ έμαθε τους αντιπάλους της στον 7ο όμιλο, η Λέστερ προερχόταν από την «υπερηχητική» εμφάνιση στο «Etihad». Όλη η Αγγλία, όλη η Ευρώπη μιλούσαν για τον διασυρμό που επέφερε στους Πολίτες, για τον ασυναγώνιστο Βάρντι που είχε γίνει ο πρώτος παίκτης που σκοράρει χατ-τρικ σε έδρα ομάδας του Πεπ, για το δείγμα ενός δυναμικού συνόλου που έχει όλα τα φόντα για να λογίζεται ομάδα τετράδας. Κι ό,τι γράφει, σίγουρα δεν ξεγράφει στην περίπτωσή της.

Ωστόσο, η φαντασμαγορική Λέστερ στο Μάντσεστερ, επιστρέφοντας στην έδρα της για τα ματς με Γουέστ Χαμ και Άστον Βίλα, μάζεψε σερί ήττες, χωρίς καν να σκοράρει. Η ζημιά ξεχάστηκε μερικώς από τη νικηφόρο πρεμιέρα κόντρα στη Ζόρια κι αμέσως, στο επόμενο εκτός έδρας ματς της PL, η Λέστερ θριαμβεύει επί της Άρσεναλ, τη νικά για πρώτη φορά στο γήπεδό της (Χάιμπουρι ή Emirates) από καταβολής PL και σημειώνει το δικό της 3Χ3 μακριά από το «King Power Stadium» στο φετινό πρωτάθλημα.

Είναι δεδομένο ότι ο Ρότζερς ακόμη δοκιμάζει σχηματισμούς, πειραματίζεται με πρόσωπα, επιχειρεί να εναρμονίσει τις νέες προσθήκες με το υπάρχον ρόστερ κι όλα αυτά υπό τις συνεχείς προκλήσεις μιας σεζόν εν μέσω πανδημίας. Η δυναμική, όμως, που επιδεικνύει όταν επισκέπτεται αντίπαλες έδρες, αποτελεί τον οδηγό της στο πρώτο κομμάτι της τρέχουσας περιόδου.

"There’s a long way to go in the group. It’s a tough group and I think it will go to the last games. Our concentration is purely on tomorrow night."

