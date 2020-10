Ήταν 27 Οκτωβρίου του 2018 όταν η ποδοσφαιρική κοινή γνώμη και η οικογένεια της Λέστερ έμειναν εμβρόντητες στην είδηση του δυστυχήματος που έλαβε χώρα στο «King Power Stadium».

Το ιδιωτικό ελικόπτερο στο οποίο είχε επιβιβαστεί ο ιδιοκτήτης των Αλεπούδων, Βιχάι Σριβανταναπράμπα έπεσε και συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωση του λόγω μηχανικών προβλημάτων, στοιχίζοντας τη ζωή στον Ταϋλανδό ηγέτη του κλαμπ, μαζί με δύο στελέχη της ομάδας (Kaveporn Punpare, Nusara Suknamai) και το δίδυμο των πιλότων (Eric Swaffer, Izabela Lechowicz).

Δύο χρόνια, λοιπόν, μετά την αποφράδα ημέρα, η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στο Europa League (29/10, 22:00) δεν γινόταν να ξεχάσει τον άνθρωπο που αναμόρφωσε τη σύγχρονη εκδοχή της και διοργάνωσε μνημόσυνο στο γήπεδο της ομάδας, για να τιμήσει τη μνήμη του.

Στην τελετή που διεξάχθηκε κατά τα έθιμα του βουδισμού, της θρησκείας που ασπαζόταν ο αδικοχαμένος Βιχάι, έδωσαν το παρών από το αγωνιστικό τμήμα οι παλαιότεροι του ρόστερ, Κάσπερ Σμάιχελ και Τζέιμι Βάρντι, από κοινού με στελέχη της διοίκησης.

The Vichai Srivaddhanaprabha Memorial Garden is open to the general public during daylight hours and can be accessed behind the East Stand of King Power Stadium. pic.twitter.com/TGsPMOuonW

