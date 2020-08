Ο «βασιλιάς» Ιμόμπιλε στον θρόνο των Capocanonnieri (infographics)

Η απόφαση του Μαουρίτσιο Σάρι να ξεκουράσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελευταία αγωνιστική και να δώσει τόπο στα... νιάτα στο ματς της Γιουβέντους κόντρα στη Ρόμα, ήταν αρκετή για να τον οδηγήσει στο αποκορύφωμα της μέχρι τώρα καριέρας του.

Ο Τσίρο Ιμόμπιλε δεν χρειαζόταν καν να αγωνιστεί απέναντι στη Νάπολι για να προστατέψει την επίδοση των 35 γκολ, η οποία ήταν ικανή να τον χρίσει τον κατά τεκμήριο Νο1 σκόρερ της Ευρώπης. Ακόμα κι αν πατούσε χορτάρι ο Πορτογάλος αντίπαλός του (31), θα ήταν σχεδόν αδύνατον να ανατραπεί η σειρά στον πίνακα των σκόρερ της Serie A και κυρίως, στην κούρσα κατάκτησης του Χρυσού Παπουτσιού.

Αναμενόμενα, εκείνος έπαιξε. Φυσιολογικά, σκόραρε. Στο φινάλε της πιο μεγαλειώδους σεζόν του, ο 30χρονος «killer» πέτυχε το μοναδικό τέρμα της Λάτσιο απέναντι στους Παρτενοπέι και βάδισε για τελευταία φορά φέτος προς τα αποδυτήρια, γνωρίζοντας ότι έχει γράψει ιστορία.

Ο «βασιλιάς» Ιμόμπιλε σταμάτησε στα 36 γκολ, όσα έχει πετύχει μόνο ο Γκονσάλο Ιγουαΐν σε μία αγωνιστική περίοδο εδώ και 122 χρόνια. Κατέκτησε και τυπικά το πρώτο Χρυσό Παπούτσι της καριέρας του, έγινε μόλις ο 3ος Ιταλός που το κατορθώνει μετά τους Τότι και Τόνι και ο 2ος μετά τον Λουίς Σουάρες που σπάει το δίπολο Μέσι-Κριστιάνο στον θεσμό την τελευταία δεκαετία.

Τα έπαθλα, υλικά και «άυλα» που κέρδισε μέσα σε μια νύχτα σφράγισαν μια ονειρεμένη σεζόν, που θα μείνει στα... βιβλία της ιταλικής παράδοσης.



(Τα πεπραγμένα του Ιμόμπιλε τη φετινή σεζόν και η λίστα των Top-5 σκόρερ της Ευρώπης. Credits: SofaScore)

Με ένα ακόμη γκολ κόντρα στην ομάδα της γενέτειράς του (Ναπολιτάνος γαρ), θα είχε κατοχυρώσει το ρεκόρ αποκλειστικά στο όνομά του. Ακόμη κι έτσι, όμως, το τρίτο βραβείο του Καποκανονιέρε (πρώτο «κανόνι» στη σεζόν) την τελευταία δεκαετία, τον έφερε στην κορυφή των κατακτήσεων σε αυτό το διάστημα. Μέχρι πρότινος, συγκατοικούσε στην κορυφή με τον Μάουρο Ικάρντι. Πλέον, τον «έσβησε» κι αυτόν και αν η Serie A είχε πρόσωπο επιθετικού της στα '10s, θα ήταν το δικό του.

Ciro Immobile is Serie A's top scorer for the third time! pic.twitter.com/KN6e84NPek

— Goal (@goal) August 1, 2020