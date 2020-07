Φεράν Τόρες, ο επίδοξος διάδοχος του Σίλβα στην Μάντσεστερ Σίτι

Το όνομα της κωμόπολης όπου γεννήθηκε (Φόγιος), θα μπορούσε να παραπέμπει σε ελληνική λέξη (Φως;). Σύμφωνα με τον ιστορικό και συγγραφέα Γασπάρ Χουάν Εσκολάνο, όμως, προέρχεται από το λατινικό «fundus», που σημαίνει «κληρονομιά» ή «φάρμα».

Ο Φεράν Τόρες Γκαρθία δεν υπήρξε ποτέ του αγρότης, αλλά αποδεικνύεται άξιος συνεχιστής της κληρονομιάς ταλέντου που έχει αφήσει η Βαλένθια με το πέρασμα των ετών. Η μεταγραφή του στην Μάντσεστερ Σίτι, όπου ο Πεπ Γκουαρδιόλα τον βλέπει ως επίδοξο «νέο Νταβίδ Σίλβα» (αν και πηγαίνει πρωτίστως για να καλύψει το κενό του Λιρόι Σανέ στα άκρα), δεν μπαίνει καν στην πρώτη δεκάδα των πωλήσεων των Νυχτερίδων.

Με 25+12 εκατομμύρια ευρώ, ο 20χρονος δεξιός εξτρέμ κατατάσσεται μόλις στην δωδέκατη θέση της σχετικής λίστας, με μια τιμή που δεν ανταποκρίνεται στην αξία του. Η Βαλένθια, όμως, δεν φρόντισε να ανανεώσει έγκαιρα το συμβόλαιο του Φεράν, ο οποίος έμενε ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι.

Οι Πολίτες άρπαξαν την ευκαιρία και σε τιμή... εκπτώσεων, ακόμα και την εποχή του κορονοϊού, έκαναν δικό τους έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να γράψει την δική του ιστορία, χάρη στην ταχύτητά του, την έκρηξη στα τελευταία μέτρα, την διορατικότητα στο παιχνίδι, αλλά και την επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα.

Ferran Torres for Valencia in LaLiga this season:

❍ Most take-ons completed (54)

❍ Second-most Big Chance Created (9)

❍ Third-most chances created (25)

20 years-old with a bright future ahead of him. pic.twitter.com/VLmtSZ5M4r

— Squawka Football (@Squawka) July 29, 2020