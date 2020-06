Ανσού Φατί: Ενα 17χρονο «διαμάντι» που έχει κάνει τον πλανήτη να παραμιλά (pics & vids)

Ο Ανσού Φατί, έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων στην Μπαρτσελόνα, καθώς όπως μαρτυρούν και τα νούμερα, ο 17χρονος άσος της μπλαουγκράνα συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να μεγαλώνει ποδοσφαιρικά. Γεννημένος στις 31 Οκτωβρίου του 2002 (!).

Το βάπτισμα πυρός στην πρώτη ομάδα, το πήρε όταν ήταν μόλις 16 και μάλιστα ως βασικός, στον αγώνα με την Μπέτις πέρυσι. Μπορεί να αγωνίστηκε για περίπου 12 λεπτά, όμως αυτά ήταν αρκετά για να δείξει σε όλους τι «διαμάντι» είναι. Οι φίλοι της Μπαρτσελόνα, έμειναν εντυπωσιασμένοι από την πρώτη γεύση που πήραν από τον Φατί, και κατάλαβαν τον λόγο όπου η διοίκηση της Μπαρτσελόνα, επενδύει σε τέτοιους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Μπάρτσα, του έχει βάλει ρήτρα 170 εκατομμύρια ευρώ, γνωρίζοντας πως ο συγκεκριμένος παίκτης αποτελεί λίρα εκατό! Και όπως φαίνεται και από τα νούμερα του ο Ανσού Φατί, έχει δικαιώσει και με το παραπάνω τους διοικούντες, για την απόφαση τους να τον εντάξουν στο ρόστερ πέρυσι το καλοκαίρι.

Το 2009, σκάουτερ της Σεβίλλης είδαν έναν μικρό πιτσιρικά να κάνει θαύματα με μία μπάλα ποδοσφαίρου γι' αυτό και αποφάσισαν να τον αποκτήσουν για τις Ακαδημίες της ομάδας. Λίγα χρόνια αργότερα, δείχνοντας τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, θα ελκύσει το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα, όπου στη συνέχεια θα τον αποκτήσει. Με τον Ερνέστο Βαλβέρδε, στο τιμόνι της ομάδας, ο Ανσού Φατί, πραγματοποίησε την πρώτη του συμμετοχή με τη φανέλα της πρώτης ομάδας, των «μπλαουγκράνα».

Μάλιστα, σε ηλικία 16 ετών και 298 ημερών. Ένα ρεκόρ πίσω μόνο από τον Βίσενκ Μαρτίνεθ, ο οποίος το 1941 είχε αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης όντας 16 ετών και 280 ημερών. Ο Φατί, ωστόσο δεν έμεινε μόνο εκεί. Την ίδια σεζόν, έγινε ο νεότερος παίκτης των «μπλαουγκράνα» που πετυχαίνει γκολ με τη φανέλα του συλλόγου. Με το γκολ που πέτυχε κόντρα στην απέναντι στην Οσασούνα, ξεπέρασε τους Λιονέλ Μέσι και Μπόγιαν Κρίκτς, αφού βρήκε δίχτυα σε ηλικία 16 ετών και 304 ημερών.

​

Οπως τα περισσότερα παιδιά, έχουν ως πρότυπο τον Λιονέλ Μέσι, έτσι και ο Ανσού Φατί. Ο Αργεντινός αποτελεί πρότυπο και δάσκαλος του νεαρού ποδοσφαιριστή που κατάγεται από τη Γουινέα Μπισάου. Ο Μέσι από την πλευρά του, βρίσκεται συνεχώς δίπλα του και προσπαθεί να του μεταδώσει ό,τι μπορεί για να εξελιχθεί και να ξεπεράσει ακόμα τον ίδιο.

Μετά την απομάκρυνση του Βαλβέρδε και την άφιξη του Κίκε Σετιέν, ο Ανσού Φατί δεν πτοήθηκε και συνέχισε τις... υψηλές πτήσεις. Πρόσφατο παράδειγμα, η εμφάνιση του στον αγώνα με την Λεγανές. Η Μπάρτσα τα έβρισκε σκούρα, μέχρι να έρθει ο Φατί τρία λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου και να ανοίξει το σκορ, με εντυπωσιακό τρόπο. Αυτό ήταν το πέμπτο του τέρμα στη φετινή σεζόν και όπως φαίνεται έχει να δώσει πολλά παραπάνω στη συνέχεια.

Μάλιστα, είναι αυτός ο οποίος έχει δώσει 10 βαθμούς στην ομάδα του μόνο από δικά του τέρματα.

Βέβαια, το μέλλον του παραμένει αβέβαιο, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι για την απόκτηση του και αποφασισμένη να τα δώσει όλα για να τον εντάξει στο ρόστερ της. Ωστόσο, η Μπαρτσελόνα, από την πλευρά της, δεν θέλει να τον... χάσει τόσο εύκολα παρά τις δύο πολύ ελκυστικές προτάσεις των «κόκκινων διαβόλων» με 100 και 150 εκατομμύρια ευρώ...

In his first LaLiga season, a 17-year-old Lionel Messi scored one goal in seven appearances.

In his first LaLiga season, 17-year-old Ansu Fati has scored five goals in 17 appearances.

Still a loooooong way to go. pic.twitter.com/MnDTyQUiFB

— Squawka Football (@Squawka) June 16, 2020