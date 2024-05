Η Μπαρτσελόνα συνεχάρη την Ρεάλ Μαδρίτης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, σε μια κίνηση που διδάσκει ποδοσφαιρικό πολιτισμό.

Στα μέρη μας κάτι τέτοιες κινήσεις που εκεί είναι αυτονόητες, εδώ γίνονται είδηση.

Η Μπαρτσελόνα, με την ήττα της από την Τζιρόνα με 4-2 χάρισε το πρωτάθλημα στη μεγάλη της αντίπαλο, Ρεάλ Μαδρίτης. Παρά την πίκρα και την απογοήτευση, οι άνθρωποι του συλλόγου αργότερα συνεχάρησαν τη «βασίλισσα» για την επιτυχία της.

Φυσικά, στα σχόλια δεν λείπουν τα πειράγματα με τους φίλους της Ρεάλ να γράφουν: «Δεν μπορούμε να περιμένουμε και για τα συγχαρητήρια για την κατάκτηση του Champions League».

Θυμίζουμε ότι την Τετάρτη 8/5, η ομάδα του Αντσελότι θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν Μονάχου στο Μπερναμπέου στη ρεβάνς του 2-2 και αν τα καταφέρει θα παίξει στον τελικό απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν ή στην Ντόρτμουντ.

Ιδού το σχετικό μήνυμα στο X:

Congratulations to Real Madrid for winning the league title.