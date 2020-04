Μίλερ, Μέσι και οι εν ενεργεία «πιστοί» των ευρωπαϊκών γηπέδων

Οι «σημαίες» δεν έλειπαν έτσι κι αλλιώς από την πλούσια ιστορία της «ρεκορντμάιστερ» και ο Τόμας Μίλερ προσέθεσε το δικό του σύμβολο στη σύγχρονη εποχή της.

Ο Γερμανός επιθετικός θα τιμήσει για ακόμη τρία χρόνια τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, την μοναδική που φόρεσε ως επαγγελματίας σε συλλογικό επίπεδο κι έτσι θέτει νέο όριο στο χιλιομετρικό του κοντέρ με τους Βαυαρούς, βαδίζοντας για 14 χρόνια συνεχούς θητείας στον σύλλογο.

Φυσικά, ο Μίλερ δεν αποτελεί μία κατηγορία μόνος του στη σχέση πίστης που επιδεικνύει με την ομάδα της καρδιάς του. Κατά το παρελθόν δεκάδες παικτών έφτιαξαν αποκλειστικό μύθο με τον σύλλογο που ανδρώθηκαν ποδοσφαιρικα, σε ένα φαινόμενο που συναντάμε και σήμερα σε ουκ ολίγες περιπτώσεις από το υψηλότερο επίπεδο της Γηραιάς Ηπείρου.

Το PlanetFootball, λοιπόν, παρουσιάζει δέκα από αυτές, που αφορούν παίκτες οι οποίοι συνεχίζουν στον σύλλογο από τον οποίο ξεκίνησαν, χωρίς να κάνουν διάλειμμα ή να φύγουν δανεικοί στο μεσοδιάστημα, με μίνιμουμ δεκαετούς πορείας στα γήπεδα.

Ίγκορ Ακινφέεφ – ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Πρώτη σεζόν στην α’ ομάδα: 2002-2003

Διάρκεια θητείας: 17 χρόνια και 3 μήνες

Συμμετοχές: 626 (1ος all-time)

Λοΐκ Περέν – Σεντ Ετιέν

Πρώτη σεζόν στην α΄ομάδα: 2003-2004

Διάρκεια θητείας: 16 χρόνια και 9 μήνες

Συμμετοχές: 469 (3ος all-time), 30 γκολ

Λιονέλ Μέσι – Μπαρτσελόνα

Πρώτη σεζόν στην α΄ ομάδα: 2005-06

Διάρκεια θητείας: 14 χρόνια και 9 μήνες

Συμμετοχές: 715 (2ος all-time) Γκολ: 627 (1ος all-time)

Μπρούνο Σοριάνο – Βιγιαρεάλ

Πρώτη σεζόν στην α΄ ομάδα: 2006-2007

Διάρκεια θητείας: 13 χρόνια και 9 μήνες

Συμμετοχές: 416 (1ος all-time)

Σέρχιο Μπουσκέτς – Μπαρτσελόνα

Πρώτη σεζόν στην α΄ομάδα: 2008-2009

Διάρκεια θητείας: 11 χρόνια και 9 μήνες

Συμμετοχές: 568 (5ος all-time)

Μαρσέλ Σμέλτσερ – Μπορούσια Ντόρτμουντ

Πρώτη σεζόν στην α’ ομάδα: 2008-09

Διάρκεια θητείας: 11 χρόνια και 9 μήνες

Συμμετοχές: 362 (7ος all-time)

Τόμας Μίλερ – Μπάγερν Μονάχου

Πρώτη σεζόν στην α’ ομάδα: 2009-2010

Διάρκεια θητείας: 10 χρόνια και 9 μήνες

Συμμετοχές: 521 (7ος all-time) Γκολ: 195 (4ος all-time)

Τόνι Γιάντσκε – Γκλάντμπαχ

Πρώτη σεζόν στην α’ ομάδα: 2009-2010

Συμβόλαιο έως: 30/6/2021

Συμμετοχές: 269 (23ος all-time)

"What can you do better than any of your teammates?" @tonyjantschke: "Slide tackle"

If you needed any proof... #DieFohlen pic.twitter.com/b2tqduEdH4

— Gladbach (@borussia_en) April 7, 2020