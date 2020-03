Ντανιέλε Ρουγκάνι: Ενας μαχητής εντός και εκτός γηπέδων

Ο Ρουγκάνι γεννήθηκε στην Λούκκα που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Ιταλίας. Εχοντας ένα μικρό αδερφό, ο Ντανιέλε ξεχώριζε στην οικογένεια λόγω του ύψους.

Στη γειτονιά του ξεχώριζε από τα υπόλοιπα παιδιά. Η πρώτη του ενασχόληση με τον αθλητισμό δεν ήταν το ποδόσφαιρο.

Το κολύμπι ήταν αυτό το οποίο του είχε κερδίσει το ενδιαφέρον. Φυσικά μεγάλο ρόλο να ασχοληθεί με τον αθλητισμό έπαιξε και ο πατέρας του, καθώς τον παρότρυνε συνεχώς.

Υστερα, αποφάσισε να ασχοληθεί με το τένις. Οσο μεγάλωνε τα ενδιαφέροντα του άλλαζαν διαρκώς. Βέβαια, κάθε φορά που γυρνούσε από την προπόνηση έβλεπε τους γονείς του πίσω από μία οθόνη να παρακολουθούν αγώνες της Γιουβέντους στο ποδόσφαιρο.

Όταν λοιπόν ρώτησε τον πατέρα του για να του πει περισσότερα για την ιστορία της «Γηραιάς Κυρίας», πείστηκε πως κάποια μέρα θα έπρεπε να παίξε για την Γιούβε. Ετσι, πήρε μια μπάλα και άρχισε να την κλωτσάει στο δωμάτιο του.

Τελικά το ποδόσφαιρο ήταν αυτό που τον κέρδισε κατά κράτος. Ετσι την επόμενη μέρα πήγε μαζί με τον πατέρα του στις Ακαδημίες της τοπικής ομάδας, Ατλέτικο Λούκα.

Όταν έφτασε 6 ετών, το χαμογελαστό παιδί Ρουγκάνι αποχαιρέτησε την πρώτη του ομάδα και ήταν έτοιμος για μεγαλύτερες προκλήσεις στη ζωή του.

Το 2000 άνθρωποι της Εμπολι πλησίασαν τον Ιταλό στόπερ για να τον εντάξουν στο δυναμικό τους. Ετσι κι έγινε. Για μία δεκαετία ωρίμασε ποδοσφαιρικά, αναδεικνύοντας το ταλέντο και το πάθος που διέθετε.

Με το πέρασμα των χρόνων, προσέλκυσε βλέμματα μεγαλύτερων ομάδων. Όπως αυτό της Γιουβέντους το 2012. Οι «μπιανκονέρι» απέκτησαν με τη μορφή δανεισμού τον Ρουγκάνι.

Η πορεία του στην Γιουβέντους Πριμαβέρα εκτοξευόταν μέρα με τη μέρα. Μάλιστα την πρώτη του χρονιά στην ομάδα συνέβαλε για την κατάκτηση του Κυπέλλου της κατηγορίας.

Τη σεζόν 2013-14 η Γιούβε τον έστειλε πίσω στην Εμπολι, προκειμένου να πάρει παιχνίδια με την πρώτη ομάδα στην Serie B.

Αυτό πείσμωσε τον Ντανιέλε Ρουγκάνι ο οποίος μέσω σκληρής δουλειάς κατάφερε να κερδίσει το χειροκρότημα όλων, οδηγώντας την ομάδα στα μεγάλα σαλόνια της Serie A.

To 2015 η διοίκηση της «Γηραιάς Κυρίας» τον απέκτησε ξανά με κανονική μεταγραφή. Μάλιστα αποτέλεσε παίκτης κλειδί για τον σύλλογο, ειδικά το 2017, όταν ο Μπονούτσι είχε αποχωρήσει για τη Μίλαν.

Με τη φανέλα της Γιούβε έχει καταγράψει 94 συμμετοχές έως τώρα, ως κεντρικός αμυντικός, πετυχαίνοντας 7 γκολ και 1 ασίστ. Μάλιστα έχει αγωνιστεί σε όλα τα τμήματα της Εθνικής Ιταλίας έχοντας 62 παιχνίδια στα πόδια του.

Ο υψηλόσωμος στόπερ διανύει το 25ο έτος της ηλικίας και σίγουρα έχει όλα τα φόντα για να γίνει ο απόλυτος σταρ της Γιουβέντους.

Τα φώτα της δημοσιότητας λίγες ημέρες πριν έπεσαν πάνω του. Όχι για τις αμυντικές του δεξιότητες αλλά για το γεγονός πως βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Ηταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής των «μπιακονέρι» που διαγνώστηκε με Covid-19.

Juventus defender Daniele Rugani, who was one of the first soccer players to test positive for COVID-19, has provided an update on his recovery https://t.co/LwBM7sbRCZ pic.twitter.com/eKMJE9nU64

— Forbes SportsMoney (@ForbesSports) March 18, 2020