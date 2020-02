Ζιντάν vs. Γκουαρδιόλα: Σε εκτιμώ, αλλά θα σε αποκλείσω

Λέει ο θρύλος (και όχι μόνο αυτός) πως τον Οκτώβριο του 2006, όταν ο Πεπ Γκουαρδιόλα είχε ήδη αποφασίσει να γίνει προπονητής επισκέφτηκε τον Μαρσέλο Μπιέλσα στο σπίτι του στο Ροζάριο και μιλούσαν έντεκα ώρες (!) για ποδόσφαιρο.

«Είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο» λέει μέχρι σήμερα για τον Αργεντινό τεχνικό της Λιντς ο Καταλανός ομόλογός του στην Μάντσεστερ Σίτι, μια άποψη που έχει για τον Γκουαρδιόλα ο αντίπαλός του στην φάση των «16» του Champions League.

Τον Μάρτιο του 2015, εννέα μήνες προτού αναλάβει (ως έκτακτη λύση ανάγκης) την πρώτη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης για να την οδηγήσει στη συνέχεια σε τρία διαδοχικά Champions League, ο Ζινεντίν Ζιντάν επισκέφτηκε τον Πεπ Γκουαρδιόλα στο προπονητικό κέντρο της Μπάγερν Μονάχου.

Ο τότε προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια, βεβαίως, δεν ξόδεψε έντεκα ώρες μιλώντας με τον Γκουαρδιόλα για ποδόσφαιρο, αλλά πήρε σημαντικές συμβουλές – οδηγίες, τις οποίες φρόντισε να εφαρμόσει στη συνέχεια της καριέρας του.

Zinedine Zidane took some coaching lessons from Pep Guardiola in Munich earlier last year pic.twitter.com/MEDf6Oy0yz

Αυτή η επίσκεψη, άλλωστε, έγινε στο πλαίσιο της κατάρτισης του για να εξασφαλίσει το δίπλωμα UEFA Pro, το οποίο είναι απαραίτητο ώστε να μπορεί ένας προπονητής να εργαστεί σε ομάδα πρώτης κατηγορίας. Παρεμπιπτόντως, εκτός από τον Γκουαρδιόλα, ο Ζιντάν επισκέφτηκε ΚΑΙ τον Μπιέλσα, ο οποίος τότε εργάζονταν στην Μαρσέιγ, την ομάδα της γενέτειρας και της καρδιάς του Ζιζού.

«Ο καλύτερος στον κόσμο»

Ο ένας τρέφει απεριόριστο σεβασμό για τον άλλο και φροντίζει να το δείξει και δημοσίως. Στο παρελθόν, πολύ καιρό προτού ανταμώσουν οι δυο τους, ο Ζινεντίν Ζιντάν είχε χαρακτηρίσει τον Πεπ Γκουαρδιόλα ως τον «καλύτερο προπονητή στον κόσμο».

Στην συνέντευξη Τύπου πριν από την πρώτη επίσημη μονομαχία τους στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», ο Γάλλος ρωτήθηκε για την συγκεκριμένη ατάκα του και αν εξακολουθεί να την υποστηρίζει. Και ο Ζιντάν ήταν κατηγορηματικός.

«Το λέω γιατί το πιστεύω. Το απέδειξε παντού (σ.σ. πως είναι ο κορυφαίος). Πρώτα στην Μπαρτσελόνα, μετά στην Μπάγερν, τώρα στην Σίτι… Είναι η άποψή μου, άλλοι σκέφτονται πως είναι άλλοι οι καλύτεροι. Υπάρχουν πολλοί προπονητές, αλλά για εμένα εκείνος (σ.σ. ο Γκουαρδιόλα) είναι ο καλύτερος» επανέλαβε.

"People can think different...but I say he's the best"

Zinedine Zidane has his say on Man City boss Pep Guardiola pic.twitter.com/3sK7hVXU4H

