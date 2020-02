Europa League Top-10: Τι αξίζει να προσέξετε στους «32»

Η επανέναρξη του Champions League ήταν το πρώτο, γεμάτο σινιάλο. Οι ευρωπαϊκές βραδιές των νοκ-άουτ επέστρεψαν και μετά το διήμερο πόρωσης στο αστεράτο σεντόνι, η μπάλα περνάει στα γήπεδα του Europa League.

Η νέα κόντρα του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ δεσπόζει στο πρόγραμμα, ο ΑΠΟΕΛ δίνει την δική του μάχη απέναντι στην Βασιλεία και τα μεγαθήρια της Ευρώπης κάνουν ουρά στις ανάμεσα στους 32 διεκδικητές. Τρεις τροπαιούχοι (Σεβίλλη, Πόρτο, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), ονόματα για Champions League όπως η Ίντερ, ο Άγιαξ, η Σαχτάρ και η Μπενφίκα καθιστούν δύσβατο τον δρόμο προς το πρώτο Europa League της νέας δεκαετίας. Μέχρι να μάθουμε ποιος θα τον διανύσει αλώβητος ως το τέλος, ας απολαύσουμε την διαδρομή και είναι σίγουρο ότι οι πρώτες μονομαχίες κρύβουν πρωταγωνιστές και λεπτομέρειες που υπόσχονται το μάξιμουμ συγκινήσεων.

Τι ξεχωρίζει, όμως, καθώς πλησιάζει η πρώτη σέντρα; Το PlanetFootball παρουσιάζει τα δέκα πιο «must» στοιχεία, πρωταγωνιστές και ιστορίες που χρήζουν προσοχής, ως ορεκτικό για τα 16 παιχνίδια της βραδιάς (20/2).

10. Οι… παθόντες της Ίντερ από την Λουντογκόρετς

Μπορεί η Ίντερ να είναι αήττητη σε πέντε αναμετρήσεις κόντρα σε βουλγαρικές ομάδες, ωστόσο, ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς και ο Αντόνιο Καντρέβα, δύο από τους κομβικούς παίκτες των Νερατζούρι, έχουν να θυμούνται... πίκρες από την Λουντογκόρετς. Την σεζόν 2013/14, η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας νίκησε εντός κι εκτός έδρας την Ντιναμό Ζάγκρεμπ του Κροάτη χαφ, η οποία τερμάτισε τελευταία στον όμιλο. Ακολούθως, για την φάση των «32», κατάφερε να αποκλείσει και την Λάτσιο, στην οποία αγωνιζόταν τότε ο Ιταλός μεσοεπιθετικός, συνεπώς η επερχόμενη μονομαχία ξυπνά δυσάρεστες αναμνήσεις στους δύο ποδοσφαιριστές του Αντόνιο Κόντε.

9. Ντεμπούτο για VAR

Αν και με καθυστέρηση μιάμισης σεζόν, συγκριτικά με την εισαγωγή του στο Champions League, το Video Assistant Referee κάνει εμφάνιση και τις Πέμπτες πια. Από την φάση των «32» ως τον τελικό της διοργάνωσης στο Γκντάνσκ, το Europa League θα διαθέτει επίσης την νέα τεχνολογία, η οποία σε περιπτώσεις αρκετών ομάδων μοιάζει πρωτόγνωρη, μια και δεν υπάρχει σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

