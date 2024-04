Ακόμα ένα γκολ για τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος υπέγραψε το 3-2 της Άλκμααρ επί της Βάλβαϊκ και έφτασε τα 30 γκολ τη φετινή περίοδο.

Δεν σταματάει να σκοράρει ο Βαγγέλης Παυλίδης! Ο Έλληνας επιθετικός στάθηκε καταλυτικός σε ακόμα μια νίκη της Άλκμααρ, αφού ολοκλήρωσε την ανατροπή από 0-2 κόντρα στην Βάλβαϊκ για να της χαρίσει το τρίποντο. Ο 25χρονος χτύπησε στο 77΄της αναμέτρησης και με το σκορ στο 2-2, όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ η μπάλα στρώθηκε στον Ντάντας που έκανε το σουτ, προτού ο Παυλίδης τη βρει για να της αλλάξει πορεία και να γράψει το 3-2. Κάπως έτσι ο Έλληνας επιθετικός έφτασε τα 30 γκολ τη φετινή περίοδο με τη φανέλα της Άλκμααρ, σε μια «τρελή» σεζόν με εντυπωσιακά νούμερα.

AZ Alkmaar 3-2 RKC Waalwijk



AZ Alkmaar came back with three goals in 10 minutes. Greek swimmer Vangelis Pavlidispic.twitter.com/Ht2bprzgf9