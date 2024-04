Σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ οκτώ κλαμπ πιέζουν από τώρα για τη μεταγραφή του Βαγγέλη Παυλίδη, με τον θρυλικό Λουίς Φαν Χάαλ να τον εκτιμάει ιδιαίτερα.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης διάγει σεζόν καριέρας στην Ολλανδία και όπως φαίνεται θα είναι και η τελευταία του στην Άλκμααρ. Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο του γερμανικού Sky Sport, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο διεθνής Έλληνας σέντερ φορ αναμένεται να πάρει μεταγραφή το καλοκαίρι και ήδη υπάρχουν αρκετοί «μνηστήρες».

Όπως αναφέρει ο Γερμανός οκτώ ομάδες πιέζουν την Άλκμααρ για να κλείσουν τον 25χρονο επιθετικό και μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται κλαμπ από την Bundesliga. Εκτός όμως από τη Γερμανία υπάρχει και ενδιαφέρον και από την Eredivisie, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο θρυλικός Λουίς Φαν Χάαλ, ο οποίος εκτελεί χρέη συμβούλου στον Άγιαξ είναι μεγάλος... θαυμαστής του Έλληνα φορ.

Η τιμή του Παυλίδη υπολογίζεται στα 15-16 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το καλοκαίρι μπαίνει στην τελευταία σεζόν του συμβολαίου του. Ο 25χρονος πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος Ολλανδίας έχει 24 γκολ, ενώ συνολικά την τρέχουσα σεζόν μετράει 28 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 39 εμφανίσεις σε όλες της διοργανώσεις.

