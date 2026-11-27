Η εξαιρετική πορεία του Παναγιώτη Γκίωνη στο απλό του γερμανικού WTT Feeder, στο Ντίσελντορφ, σταμάτησε στα ημιτελικά και στα πέντε σετ.

Μόνο θετικά στοιχεία έφερε για τον Παναγιώτη Γκιώνη η πορεία του στο World Table Tennis Feeder II του Ντίσελντορφ, η οποία σταμάτησε το μεσημέρι της Παρασκευής (27/11) στα ημιτελικά.

Το πρώτο συμπέρασμα είναι η πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση του κορυφαίου Έλληνα αθλητή. Κόντραρε δυνατά και το 1ο φαβορί, τον ανερχόμενο Γερμανό Βιμ Βέρντονσκοτ, που είναι πλέον και σε περίοπτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Έβαλε βάσεις για την είσοδο στον τελικό όταν προηγήθηκε με 2-1 ώσπου κάμφθηκε στα πέντε σετ. Με την 3η θέση στο απλό ισοφαρίζει στο Ντίσελντορφ την επίδοση του Νοεμβρίου του 2022, ενώ πήγε πιο μπροστά από το Feeder I της χρονιάς στην ίδια πόλη όταν πλασαρίστηκε στις θέσεις 5-8.

Το δεύτερο αξιοσημείωτο είναι ότι στο Ντίσελντορφ πέτυχε κάθε στόχο του και κάτι παραπάνω. Μπήκε στα ημιτελικά τόσο στο απλό όσο και στο διπλό (με συμπαίκτη τον Ιάπωνα Σατότσι Άιντα) και εξασφάλισε την πολύ σημαντική συγκομιδή των 60 βαθμών για την παγκόσμια κατάταξη του απλού. Ήταν και το πρώτο το διεθνές τουρνουά στη σεζόν 2026-2027 και τον βοήθησε και ο καλός αριθμός αγώνων στο να φορμαριστεί.

Τρίτον, η αγωνιστική του παρουσία μέχρι και την τελευταία μέρα του τουρνουά έφερε κι άλλο όφελος: Για το WTT Feeder της Πολωνίας, που γίνεται από το Σάββατο (28/11) μέχρι την Τετάρτη (02/12) στο Γκντανσκ, μετακινήθηκε στο κυρίως ταμπλό του απλού από τα προκριματικά, στα οποία ήταν αρχικά. Υπάρχει κανονισμός ότι αθλητής, που έχει δηλωθεί σε διαδοχικά τουρνουά της WTT και είναι στην player list για τα προκριματικά, θα πηγαίνει απευθείας στο ταμπλό εφόσον αγωνίζεται και την τελευταία μέρα του αμέσως προηγούμενου event και τον αξιοποίησαν ο Γκιώνης και ο προπονητής του Κώστας Βατσακλής. Έτσι, ο πολύπειρος αμυντικός βρίσκει και περισσότερο χρόνο ξεκούρασης.

Πριν δει κανείς την εικόνα του αγώνα με τον Βέρντονσκοτ να σημειωθεί ότι στο πολωνικό Feeder, στο Centrum Szkolenia PZTS του Γκντανσκ, θα βρεθούν επίσης η Κατερίνα Τόλιου και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου. Έχουν δηλωθεί στο απλό γυναικών και περνούν από την προκριματική διαδικασία. Ο Γκιώνης είναι ένα από τα συνολικά 24 ονόματα, που βρίσκονται στο ταμπλό, ενώ θ’ αγωνιστεί ξανά στο διπλό ανδρών με τον Σατότσι Άιντα. Με τον Ιάπωνα αμυντικό, που συνεργάστηκε θαυμάσια στο Ντίσελντορφ θ’ αρχίσουν πάλι από τους προκριματικούς γύρους. Στη γειτονική Πολωνία μετακινήθηκε από τη γερμανική πόλη και ο Κώστας Βατσακλής, που είναι και υπεύθυνος προπονητής της Προολυμπιακής ομάδας.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ

Στα ημιτελικά του απλού και μετά από τέσσερις νίκες ο Γκιώνης (νούμερο 172 στην τρέχουσα παγκόσμια κατάταξη) βρήκε την Παρασκευή μπροστά του το υψηλότερο εμπόδιο. Συνάντησε πρώτη φορά σε διεθνή ατομική διοργάνωση τον Βιμ Βέρντονσκοτ, ο οποίος είναι 21 ετών κι ένας από τους πιο εξελίξιμους και ταλαντούχους Γερμανούς αθλητές της νέας γενιάς. Πρωταθλητής Ευρώπης φέτος στο διπλό ανδρών Under 21 και δευτεραθλητής στο απλό μετέχει και σε τουρνουά της πρώτης βαθμίδας της WTT κι έχει ανέβει στο νούμερο 41 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο πολύπειρος αμυντικός μας βέβαια, έχει την αξία και το παιχνίδι για να διεκδικήσει τη νίκη και αυτό έκανε. Στο φινάλε ίσως και να του βγήκε μία κούραση, πάντως δεν υστέρησε σε καμία στιγμή, ενώ ο αντίπαλος έβγαλε αρετές και με την άμυνα.

Με καλές επιδόσεις σε άμυνα και επίθεση ο πρωταθλητής μας πήρε αρχικά τον έλεγχο κι έκανε με διαφορά το 1-0.

Είχε ωστόσο, δυσκολίες στην υποδοχή κι αυτό μέτρησε στο 2ο σετ με τον Βέρντονσκοτ να βελτιώνεται και στην επίθεση. Κρίσιμη σημείο του σετ ότι στο προβάδισμα με 4-1 ο Γκιώνης δέχτηκε σερί έξι πόντων.

Το 3ο σετ όμως, κύλησε διαφορετικά μετά τα μέσα του ακριβώς επειδή έπιασε καλύτερα τα σερβίς. Προηγήθηκε 8-5, η διαφορά μειώθηκε στον πόντο (8-7) και ο Γκιώνης πήρε τάιμ άουτ για να παίξει άψογα ακολούθως κάθε ράλι.

Στο 4ο σετ απέκτησε νέο προβάδισμα με 3-1 κι έκανε ο Γερμανός χρήση του τάιμ άουτ. Στην επιστροφή πήρε και ρίσκο με γερά σπιν, που του βγήκαν. Οδήγησε με 8-4 και το διαχειρίστηκε.

Όλα κρίθηκαν στο ψυχοφθόρο 5ο σετ. Ο Βέρντονσκοτ πέρασε σπιν στο σώμα και σε άλλα δύσκολα σημεία, ο Έλληνας άσος έχασε κάποιες φαινομενικά εύκολες άμυνες και όταν βρέθηκε πίσω τέσσερις πόντους ήταν πολύ δύσκολο να καλύψει τη διαφορά (11-6, 7-11, 11-7, 8-11, 7-11). Ο Γκιώνης μεταβαίνει άμεσα στο Γκντανσκ και φυσικά στοχεύει κι εκεί σε υψηλή θέση και σε νέους πολύτιμους πόντους για το world ranking.

Σε άλλο γερμανικό έδαφος, στη Φρανκφούρτη, o Βέρντονσκοτ προχώρησε το 2026 μέχρι τα ημιτελικά στο WTT Champions. Σε άλλο κορυφαίο τουρνουά της χρονιάς, στο China Smash, πλασαρίστηκε στις θέσεις 9-16, ενώ σε WTT Feeder αναδείχτηκε φέτος νικητής στη Γαλλία και πήρε την 3η θέση στην Πορτογαλία.