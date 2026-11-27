Ο Γιάννης Βρούτσης έκανε ανάρτηση σχετικά με τις εξελίξεις στο Καυταντζόγλειο και την αναγέννηση του ιστορικού σταδίου.

Η Θεσσαλονίκη μπαίνει σε νέα εποχή καθώς ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, έκανε ανάρτηση σχετικά με τις εξελίξεις στο Καυταντζόγλειο.

Όπως έγραψε, το ιστορικό στάδιο θα αναγεννηθεί, με τον ίδιο να στέκεται στο οικονομικό, στις εξελίξεις αλλά και τις εργασίες που γίνονται.

Αναλυτικά:

«ΤΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΑΤΑΙ ΜΕ 11,33 ΕΚΑΤ € : ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ! Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΤΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΖΕΙ!

Μια σημαντική ημέρα για τον αθλητισμό της Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας!

Αναρτήθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για το μεγάλο έργο “ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, συνολικού προϋπολογισμού 11,33 εκατομμυρίων ευρώ, με χρήματα του Υπουργείου Αθλητισμού.

Από την πρώτη στιγμή θέσαμε ως προτεραιότητα να αντιμετωπίσουμε τα χρόνια προβλήματα του Καυτανζογλείου και να του δώσουμε ξανά τη θέση που του αξίζει.

ΤΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ

Προτεραιότητά μας ήταν να αντιμετωπίσουμε συσσωρευμένα προβλήματα δεκαετιών και να διασφαλίσουμε ότι το Καυτανζόγλειο θα μπορεί να λειτουργεί με πλήρη ασφάλεια για αθλητές, ασκούμενους, φιλάθλους και εργαζομένους.

Μέσα στην τελευταία τριετία, διαθέσαμε περισσότερα από 2.000.000 € από την τακτική χρηματοδότηση του Υπουργείου για κρίσιμες παρεμβάσεις:

- Για πρώτη φορά από το 1960, το Καυτανζόγλειο απέκτησε πιστοποιητικό πυρασφάλειας!

- Αναβαθμίσαμε πλήρως τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εξασφαλίσαμε την απαιτούμενη Ηλεκτρονική Ταυτότητα Εγκατάστασης.

- Διασφαλίσαμε τη στατική επάρκεια του Κεντρικού Σταδίου, με την εγκατάσταση συστήματος ελέγχου σε 200 σημεία.

- Προχωρήσαμε σε εκτεταμένες εργασίες στεγανοποίησης και σε παρεμβάσεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, αυξήσαμε κατά 150% την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Σταδίου, στα 1.750.000. €

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ !

Με παρεμβάσεις στο κεντρικό και το βοηθητικό στάδιο, με αναβαθμισμένες αθλητικές υποδομές, σύγχρονες εγκαταστάσεις και καλύτερες συνθήκες ασφάλειας και προσβασιμότητας, το Καυτανζόγλειο αλλάζει επίπεδο.

Στόχος μας είναι ξεκάθαρος: Να γίνει το ΟΑΚΑ της Βόρειας Ελλάδας!

Η Θεσσαλονίκη δικαιούται σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι αθλητές, τα σωματεία, οι φίλαθλοι και η νέα γενιά δικαιούνται υποδομές αντάξιες των προσδοκιών τους.

Τον διαγωνισμό, που σήμερα αναρτήθηκε, διενεργεί η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. A.E.) και φορέας Υλοποίησης του έργου θα είναι η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Αναπτυξιακός ΟΤΑ (ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ).

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επενδύει στις αθλητικές υποδομές της Θεσσαλονίκης και σε αυτή την προσπάθεια το Καυτανζόγλειο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι δεσμεύσεις μας γίνονται έργα. Και τα έργα αλλάζουν τον χάρτη του ελληνικού αθλητισμού».