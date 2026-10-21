Η Κατερίνα Τόλιου και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου θα πάρουν μέρος στο World Table Tennis Feeder, παγκόσμιο τουρνουά που θα διεξαχθεί στην Πορτογαλία.

Στο πλούσιο καλεντάρι της διεθνούς επιτραπέζιας αντισφαίρισης η γηραιά ήπειρος θα επανέλθει πολύ γρήγορα σε ατομικά παγκόσμια τουρνουά ύστερα από το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Σλοβενίας και μαζί έχουν κάνει ανάλογο πλάνο και μεγάλα ονόματα από την Ελλάδα.

Η αρχή θα γίνει στην Πορτογαλία. Η Κατερίνα Τόλιου και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου θα πάρουν μέρος στο World Table Tennis Feeder της χώρας, που θα διεξαχθεί στη Vila Nova de Gaia στο χρονικό διάστημα 4 με 8 Νοεμβρίου. Θα είναι η πρώτη χρονικά ελληνική συμμετοχή σε τουρνουά αυτής της βαθμίδας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και φυσικά θα δώσει την ευκαιρία στις δύο πρωταθλήτριες για νέα χρήσιμα τεστ μετά τη Λιουμπλιάνα.

Η Τόλιου μάλιστα, θα επανεμφανιστεί σε ατομικό event της WTT μετά από πολύ καιρό, συγκεκριμένα από τον Νοέμβριο του 2024, όταν είχε αγωνιστεί στην ίδια πόλη για το πορτογαλικό Feeder και είχε πλασαριστεί στις θέσεις 33-64 του απλού γυναικών. Στους αντίστοιχους φετινούς αγώνες στο Pavilhao Municipal οι δύο Ελληνίδες πρωταθλήτριες θα αρχίσουν την προσπάθειά τους από τα προκριματικά του απλού.

Το WTT Feeder στην ιβηρική χερσόνησο είναι το ένα από τα τρία, που απομένουν στην Ευρώπη για το κλείσιμο του 2026. Τα υπόλοιπα δύο θα γίνουν στη Γερμανία και την Πολωνία κι επίσης θα έχουν ελληνική παρουσία.

Ο Παναγιώτης Γκιώνης είχε ήδη αναφέρει στις δηλώσεις του μετά το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ότι θα αγωνιστεί τόσο στο Ντίσελντορφ όσο και στο Γκντανσκ. Το καθιερωμένο στη γερμανική πόλη έχει οριστεί για το πενθήμερο από τις 23 έως τις 27/11 κι εκείνο στις ακτές της Βαλτικής Θάλασσας, στη βόρεια Πολωνία, θ’ ακολουθήσει από τις 28/11 μέχρι τις 02/12.