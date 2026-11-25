Οι δηλώσεις του Λορέντσο Πιρόλα για τη μάχη του Ολυμπιακού με τη Μίλαν

Ο Λορέντσο Πιρόλα μίλησε εκ μέρους των παικτών του συλλόγου του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τη Μίλαν το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο Ιταλός στόπερ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου:

Τον αγώνα: «Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι να δώσουμε τον πιο καλό μας ευατό για να πάρουμε τους 3 βαθμούς στο γήπεδό μας».

Το παρελθόν του με την Ίντερ και εάν είναι έξτρα κίνητρο: «Είναι πολύ σημαντικά τα ματς που παίζεις με την Ίντερ. Θα είναι μία πολύ καλή εμπειρία. Είναι σημαντικό αλλά το πιο σημαντικό είναι το να πάρουμε τους βαθμούς της νίκης».

Το παραπάνω βαθμολογικό ενδιαφέρον της Μίλαν: «Είναι πολύ σημαντικός αγώνας και για τις 2 ομάδες. Ο Ολυμπιακός είναι πιο μπροστά και θα κάνει το καλύτερο για να φτάσει στους 13 βαθμούς. Την Εθνική Ιταλίας και τη Μίλαν που είχε αντιμετωπίσει εκείνος: Η Μίλαν είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα και έχει μεγάλη ποιότητα. Όλα μπορούν να γίνουν αλλά θα κάνουμε τα πάντα για να νικήσουμε».

Το τι ματς περιμένει από τη Μίλαν και πώς τη βλέπει για την Ιταλία: «Περιμένω ένα παιχνίδι που να έχει ένταση. Ένα ματς δύσκολο που θα έχει πρέσινγκ. Η Μίλαν όπως και άλλες ομάδες που είναι πάνω στη βαθμολογία ξεκίνησαν δυνατά οπότε δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα».