Χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η εθνική ομάδα ανδρών στο Βαλκανικό πρωτάθλημα πίνγκ-πόνγκ στο Σεράγεβο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης . Στην 4η θέση έμεινε η γυναικεία ομάδα.

Ένα χάλκινο μετάλλιο και μία 4η θέση ήταν ο θετικός απολογισμός της ελληνικής πλευράς στο ομαδικό του Βαλκανικού πρωταθλήματος πίνγκ-πόνγκ , στο πρώτο κομμάτι της διοργάνωσης, που συνεχίζεται στο Σεράγεβο.

Την Τετάρτη 16/09, την 3η θέση κατέκτησε η εθνική ανδρών και διεύρυνε τα ρεκόρ της στη δεκαετία. Διότι μπορεί να παρέδωσε τον τίτλο της από πέρσι στην Κωνσταντινούπολη, όμως από το 2022, που επανήλθαν τα Βαλκανικά πρωταθλήματα για τη μεγάλη κατηγορία, είναι κάθε χρόνο στο πόντιουμ των νικητών. Μάλιστα εκτός από το 2025, είχε χρυσό μετάλλιο και το 2023. Η εθνική ομάδα γυναικών κυνήγησε δυναμικά και φέτος την επιστροφή στα μετάλλια του θεσμού μετά από πολλά χρόνια, όμως βρέθηκε άλλη μια φορά στην 3η θέση.

Το ανδρικό συγκρότημα νίκησε στον «μικρό» τελικό με 3-2 τη Ρουμανία, μία παραδοσιακή δύναμη, που σε αντίθεση με τον όμιλο χτες, σήμερα αγωνίστηκε πλήρης. Μετά την αήττητη πορεία στο γκρουπ η Ελλάδα νίκησε εύκολα το πρωί τη Βόρεια Μακεδονία με 3-0 και στα ημιτελικά κάμφθηκε από τη Σερβία με 3-1. Τις αξιόλογες εμφανίσεις τους μετουσίωσαν σε ένα ακόμα βαλκανικό μετάλλιο οι Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης και Αλέξανδρος Μαδέσης, που είχαν από την πάγκο την καθοδήγηση του Χρήστου Λάμη.

Οι γυναίκες στον καθοριστικό αγώνα για τις θέσεις 3-4 είχαν ισορροπημένη αναμέτρηση με τη Βουλγαρία και λύγισαν οριακά με 3-2. Νωρίτερα στη μέρα ξεπέρασαν το εμπόδιο της Τουρκίας στα προημιτελικά με 3-1 και ηττήθηκε από τη Σερβία στα ημιτελικά με 3-0. Αγωνίζονται οι Ιωάννα Γερασιμάτου, Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Δήμητρα-Θωμαΐδα Τσεκούρα υπό τις οδηγίες του Κωνσταντίνου Κωστόπουλου.

Στο ομαδικό ανδρών η εθνική Ελλάδος δεν είχε πίεση απέναντι στη Β. Μακεδονία. Στα ημιτελικά είχε γερή κόντρα με τη Σερβία. Μείωσε με τον Μαδέση σε 2-1 κι αμέσως μετά ο Κωνσταντινόπουλος έφτασε κοντά στην ισοφάριση όταν προηγήθηκε 7-2 του Λέβαγιατς στο 5ο σετ.

Και στον «μικρό» τελικό ήρθε νέα αναμέτρηση με τη Ρουμανία, που δεν έμοιαζε καθόλου με την εικόνα του χτεσινού αγώνα στο γκρουπ. Ο σημερινός δευτεραθλητής Ευρώπης του ομαδικού εφήβων, Ρ. Ιστράτε ξεπέρασε τον μικροτραυματισμό του, μάλιστα τοποθετήθηκε στη θέση 1 και ισοφάρισε σε 2-2. Η εθνική μας όμως, βρήκε τις διεξόδους στις δύο οριακές ήττες του Χατζηλυγερούδη και επικράτησε 3-2 χάρη σε δύο νίκες του Κωνσταντινόπουλου και μία του Μαδέση, όλες σε κλειστά ματς.

Αναλυτικά η εξέλιξη του προημιτελικού Ελλάδα – Β. Μακεδονία 3-0:

Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης – Φιλίπ Μλαντενόβσκι 3-0 (11-4, 11-6, 11-4)

Γιώργος Κωνσταντινόπουλος – Κριστιάν Στανοκόβσκι 3-0 (11-7, 11-3, 11-6)

Αλέξανδρος Μαδέσης – Λούκα Στόιτσεφ 3-0 (11-4, 11-6, 11-4)

Αναλυτικά η εξέλιξη του ημιτελικού Ελλάδα- Σερβία 1-3:

Γιώργος Κωνσταντινόπουλος – Νεμάνια Ντίλας 0-3 (7-11, 9-11, 6-11)

Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης – Ντιμίτρι Λέβαγιατς 0-3 (10-12, 5-11, 9-11)

Αλέξανδρος Μαδέσης – Ούρος Νίνκοβιτς 3-0 (12-10, 11-5, 11-7)

Κωνσταντινόπουλος – Λέβαγιατς 2-3 (11-6, 11-8, 8-11, 9-11, 9-11)

Αναλυτικά η εξέλιξη του «μικρού» τελικού Ρουμανία - Ελλάδα 2-3:

Ρόμπερτ Ιστράτε - Γιώργος Κωνσταντινόπουλος 1-3 (4-11, 10-12, 11-8, 8-11)

Ρόμπερτ Πόνταρ Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης 3-2 (9-11, 11-8, 7-11, 13-11, 11-8)

Χόρια Ούρσουτ - Αλέξανδρος Μαδέσης 2-3 (9-11, 11-6, 10-12, 11-6, 7-11)

Ιστράτε – Χατζηλυγερούδης 3-2 (11-3, 11-4, 9-11, 8-11, 11-7)

Πόνταρ - Κωνσταντινόπουλος 1-3 (5-11, 6-11, 11-5, 10-12)

Το χρυσό μετάλλιο στους άνδρες παίρνει η Μολδαβία, η οποία στον τελικό κατέβαλλε τη Σερβία με 3-2.

Η εθνική γυναικών βρέθηκε πίσω στο σκορ αρχικά στον προημιτελικό με την Τουρκία. Στο καθοριστικό, όπως αποδείχτηκε, τρίτο ματς η Τσεκούρα σημείωσε νίκη στα πέντε σετ και η Γερασιμάτου διαμόρφωσε μετά το τελικό σκορ με δεύτερη ατομική νίκη.

Στην 4άδα η Σερβία απέδωσε καλύτερα με τη Γερασιμάτου πάντως, να χάνει καλή ευκαιρία για την ισοφάριση. Στο ματς για τις θέσεις 3-4 με τη Βουλγαρία οι διεθνείς μας αντιμετώπισαν τρεις αθλήτριες, που γνωρίζουν καλά κι από τη θητεία τους στην ελληνική Α1. Η Γερασιμάτου πέτυχε ξανά δύο νίκες, όμως γνώρισαν την ήττα σε δικές τους αμφίρροπες αναμετρήσεις η Παπαδημητρίου από τη θέση 3 και η Τσεκούρα στο τέλος από τη θέση 2.

Αναλυτικά η εξέλιξη του προημιτελικού Τουρκία – Ελλάδα 1-3:

Μπανού Σίμσεκ - Μαλαματένια Παπαδημητρίου 3-1 (13-11, 11-7, 9-11, 11-6)

Μπούρσα Ντεμίρ - Ιωάννα Γερασιμάτου 0-3 (7-11, 5-11, 4-11)

Ασούντε Σίμσεκ - Δήμητρα-Θωμαΐς Τσεκούρα 2-3 (11-5, 11-8, 8-11, 2-11, 10-12)

Μπ. Σίμσεκ – Γερασιμάτου 1-3 (10-12, 9-11, 11-6, 7-11)

Αναλυτικά η εξέλιξη του ημιτελικού Σερβία - Ελλάδα 3-0:

Ανέτα Μασούτι - Δήμητρα-Θωμαΐς Τσεκούρα 3-0 (11-4, 11-9, 11-6)

Ρέκα Μπέζεγκ - Ιωάννα Γερασιμάτου 3-2 (11-8, 9-11, 9-11, 11-7, 11-9)

Σάρα Ράντακ - Μαλαματένια Παπαδημητρίου 3-1 (11-8, 7-11, 11-6, 13-11)

Αναλυτικά η εξέλιξη του «μικρού» τελικού Βουλγαρία – Ελλάδα 3-2:

Μαρία Γιόβκοβα - Δήμητρα-Θωμαΐς Τσεκούρα 3-0 (11-6, 11-9, 11-2)

Βικτόρια Πέρσοβα - Ιωάννα Γερασιμάτου 1-3 (6-11, 11-9, 5-11, 7-11)

Καλίνα Χρίστοβα - Μαλαματένια Παπαδημητρίου 3-1 (10-12, 11-5, 11-0, 11-7)

Γιόβκοβα – Γερασιμάτου 2-3 (9-11, 11-6, 12-10, 6-11, 5-11)

Πέρσοβα – Τσεκούρα 3-1 (11-6, 9-11, 12-10, 11-5)

Την 1η θέση στις γυναίκες πήρε η Σερβία. Στον τελικό έκαμψε τη Ρουμανία με 3-1.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Για τη δεύτερη ενότητα του Βαλκανικού πρωταθλήματος έγιναν οι πρώτες κληρώσεις στα ατομικά αγωνίσματα, τα οποία αρχίζουν με τα γκρουπ του απλού. Ηχηρή απουσία για την ελληνική αποστολή αυτή του Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος μένει έξω λόγω άλλων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Στο απλό ανδρών ο Χατζηλυγερούδης κληρώθηκε στο 5ο γκρουπ. Θα συναντήσει τον Σέρβο Ούρος Νίνκοβιτς (επικεφαλής), τον Έντιν Καχριμάνοβιτς από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τον Κρέσνικ Μαχμούτι από το Κόσοβο και τον Φεντερίκο Γκιάρντι από το Σαν Μαρίνο.

Ο Μαδέσης πήγε στο 8ο γκρουπ, επίσης των πέντε αθλητών. Θα διεκδικήσει την πρόκριση στο ταμπλό απέναντι στον Μολδαβό Σέζαρ Κοσμολίτσι (επικεφαλής), τον Ρουμάνο Ρόμπερτ Πόνταρ, τον Βόσνιο Βούκασιν Κέτσμαν και τον Τούρκο Μουχάμεντ Μπίλγκε.

Στο απλό γυναικών η Παπαδημητρίου τοποθετήθηκε επικεφαλής στο 4ο γκρουπ. Βρίσκει μπροστά της τη Βουλγάρα Καλίνα Χρίστοβα, τη Βόσνια Εμίνα Σέριτς και την Άλμα Μεχμέτι από το Κόσοβο.

Η Τσεκούρα θ’ αγωνιστεί στο 7ο γκρουπ. Θ’ αναμετρηθεί με τη Ρουμάνα Πατρίτσια Στόικα (επικεφαλής), τη Βουλγάρα Ανίτα Πέτκοβα και τη Μία Χάντζοβιτς από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Από το 8ο γκρουπ θα επιζητήσει την πρόκριση η Γερασιμάτου. Με αντιπάλους τη Βουλγάρα Βικτόρια Πέρσοβα (επικεφαλής), τη Σέρβα Ρέκα Μπέζεγκ και την Τουρκάλα Νιλ Μπασαράν.

Στο διπλό μικτό υπάρχει ταμπλό των «32». Οι Μαδέσης/Παπαδημητρίου αντιμετωπίζουν στον 1ο γύρο τους Ζίγιαντιτς/Τσέριτς από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη και οι Χατζηλυγερούδης/Γερασιμάτου τους Ρουμάνους Πόνταρ και Στόικα.