Ο Γιάννης Σγουρόπουλος επέστρεψε στη Σουηδία για λογαριασμό της Έσλοβ, με τον Έλληνα πρωταθλητή να διαμένει τον περισσότερο καιρό στη χώρα της βόρειας Ευρώπης.

Αλλάζει παραστάσεις και δοκιμάζει νέα εμπειρία στο εξωτερικό ο Γιάννης Σγουρόπουλος με στόχο την περαιτέρω αγωνιστική του πρόοδο. Τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται ήδη στη Σουηδία κι εκεί θα ζει και θα προπονείται φέτος.

Επέστρεψε στην Έσλοβ, ένα από τα κορυφαία κλαμπ της χώρας, με το οποίο έχει πανηγυρίσει και πρωτάθλημα το 2024 και η συμφωνία προβλέπει να προπονείται στο αθλητικό της κέντρο!

Ο πεντάκις πρωταθλητής Ευρώπης θα διαμένει βασικά στη σκανδιναβική χώρα και θα έρχεται στην Ελλάδα σίγουρα για τους αγώνες της Α1, όπως και για ορισμένα ακόμα μικρά διαστήματα.

Ήδη ακολουθεί δυνατό πρόγραμμα με διπλές προπονήσεις σε ένα εξαιρετικό αθλητικό κέντρο, που φιλοξενεί σπουδαίους αθλητές. Γυμνάζονται σταθερά εκεί, μεταξύ άλλων, ο Μολδαβός Βλάντισλαβ Ούρσου, ο Πολωνός Μίλος Ρετζίμσκι, ο Φιλανδός Άλεξ Ναούμι και βέβαια ο Σουηδός αστέρας Τρουλς Μέρεγκορντ, αθλητής της Έσλοβ και συμπαίκτης του Σγουρόπουλου την τελευταία διετία στον Ολυμπιακό.

Κατά διαστήματα επισκέπτονται το κέντρο του Έσλοβ για προπονήσεις και άλλοι πολύ μεγάλοι αθλητές από την Ευρώπη και όχι μόνο και σαφώς δίνεται η ευκαιρία στον Ελευσίνιο άσο να δουλέψει ιδανικά σε μία ακόμα προολυμπιακή χρονιά ώστε να δυναμώσει κι άλλο στη διεθνή σκηνή.

Πρέπει να θυμίσουμε ότι το 2017, όταν δοκίμασε πρώτη φορά την εγκατάσταση στο εξωτερικό για προπονήσεις και αγώνες, ο Σγουρόπουλος είχε βρεθεί ξανά στην κορυφαία στο άθλημα, Σουηδία. Όντας έφηβος ακόμα είχε συνεργαστεί την περίοδο 2017-2018 με τη Ρέκορντ κι έμενε στο Χέλσινμποργκ.

Άνοδο ο Γκιώνης στο παγκόσμιο ράνκινγκ

Ψηλότερα κατά έξι θέσεις μετακινήθηκε ο Παναγιώτης Γκιώνης στην παγκόσμια κατάταξη μετά από το WTT Contender του Ζάγκρεμπ. Στους νέους πίνακες που ανακοινώθηκαν, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής πήρε επτά βαθμούς με την πορεία του μέχρι τον 3ο προκριματικό γύρο του απλού και πήγε στο νούμερο 180 από το 186 της προηγούμενης εβδομάδας. Στο σύνολο εμφανίζει πλέον 123 πόντους.

Άλλος ή άλλη διεθνής μας δεν είχε συμμετοχή σε αξιολογημένη διοργάνωση την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο στη 2η θέση των γυναικών για τα ελληνικά χρώματα προέκυψε νέα αλλαγή σε λίγες ημέρες. Η Μαλαματένια Παπαδημητρίου και η Ελισάβετ Τέρπου ισοβαθμούσαν την περασμένη Δευτέρα, τώρα η μεν είναι στο νούμερο 448 με 18 βαθμούς και η δε υποχώρησε στο 462 με 16 βαθμούς. Η Τέρπου έχασε δύο βαθμούς, που εξέπνευσαν από το περσινό Feeder των Σκοπίων.