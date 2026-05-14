Ο Γκιώνης και η Μπογκόρια έτοιμη για τo Final 4 του Champions League

Η Μπογκόρια με τον Παναγιώτη Γκιώνη ετοιμάζονται για τη δεύτερη διαδοχική συμμετοχή τους στο Final 4 του Champions League στο Σααρμπρίκεν της Γερμανίας.

Αστέρες της ευρωπαϊκής επιτραπέζιας αντισφαίρισης συγκεντρώνονται, μετά από το παγκόσμιο πρωτάθλημα εθνικών ομάδων, σε μία άλλη κορυφαία διοργάνωση ομαδικού χαρακτήρα. Εστιάζουν στο Champions League, το σπουδαιότερο ευρωπαϊκό κύπελλο συλλόγων, το τελευταίο κομμάτι του οποίου διεξάγεται στις 16 και 17 Μαΐου, στο Σααρμπρίκεν της Γερμανίας.

Οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της περιόδου 2025-2026 παλεύουν για το τρόπαιο στο Final 4 κι ανάμεσά τους είναι και η Μπογκόρια Γκρότζισκ του Παναγιώτη Γκιώνη.

Κατάφερε να βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Final 4, φτάνει το βράδυ για την πρώτη προπόνηση στο Saarlandhalle και το Σάββατο (16/5) στις 13:30 ώρα Ελλάδας τα δίνει όλα στον ημιτελικό για να πάει κόντρα στα προγνωστικά απέναντι στην οικοδέσποινα και σημερινή πρωταθλήτρια Ευρώπης Σααρμπρίκεν.

Για ν’ αντιληφθεί κάποιος το μέγεθος των αθλητών, που θα «παρελάσουν» μπροστά από χιλιάδες θεατές, αρκεί να σημειώσουμε ότι μαζί με τον κορυφαίο Έλληνα άσο θα είναι στη γερμανική πόλη, μεταξύ άλλων Ευρωπαίων, οι Γάλλοι Φέλιξ Λεμπρέν και Αλέξις Λεμπρέν, που κατέκτησαν την 3η θέση στο Λονδίνο, ο Σουηδός Τρουλς Μέρεγκορντ σημερινός «ασημένιος» Ολυμπιονίκης σε απλό και ομαδικό, οι Γερμανοί Κιου Ντανγκ, Πάτρικ Φρανζίσκα και ο Σουηδός Άντον Σέλμπεργκ, οι οποίοι έφτασαν στα προημιτελικά του Παγκοσμίου πρωταθλήματος! Ξεχωρίζει δε, η μορφή ενός μη Ευρωπαίου, του παγκόσμιου πρωταθλητή και 1ου Ολυμπιονίκη Φαν Ζεντόνγκ, άσχετα αν δεν ήταν στη σύνθεση της Κίνας, που την περασμένη Κυριακή πρόσθεσε στη συλλογή της έναν ακόμα παγκόσμιο τίτλο!

Η Μπογκόρια αναχώρησε για τη Γερμανία σήμερα (14/05) το απόγευμα. Τρεις αθλητές έχει και σε αυτή τη διεθνή αποστολή: Τον Γκιώνη και τους Πολωνούς Μίλος Ρετζίμσκι και Μάρεκ Μπαντόφσκι, που επίσης αγωνίστηκαν στο Λονδίνο. Πρώτα στο Champions League κι έπειτα στο τελικό στάδιο του πολωνικής λίγκας το κλαμπ θέλει να συνεχίσει μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η Μπογκόρια έχει καθιερωθεί ως κυρίαρχη δύναμη στην πολωνική επιτραπέζια αντισφαίριση, καθώς κατέκτησε 10 τίτλους στο εθνικό πρωτάθλημα κι έχτισε μια ισχυρή φήμη στην ευρωπαϊκή σκηνή. Το 2013 έφτασε στον τελικό του ETTU Cup, ενώ πέρσι ήταν πρωτοφανής η συμμετοχή στο Final 4 του Champions League.

Φέτος άρχισε τη φάση των νοκ άουτ με κυριαρχική εμφάνιση στους «16» και δύο νίκες 3-0 απέναντι στην SF SKK Νίνο Πράχα από την Τσεχία και ανταπεξήλθε και στην 8άδα στα πιο απαιτητικά ματς με την Όρλις 1924 από την Πολωνία. Σημείωσε νίκες μέσα -έξω με 3-2.

Στην πολυετή θητεία του στην Μπογκόρια ο Γκιώνης έχει φυσικά τεράστια συμβολή στις κορυφαίες διακρίσεις. Επιπλέον, είναι βασικό «εργαλείο» και στη φετινή πορεία της ομάδας, εντός κι εκτός συνόρων. Με την ευκαιρία δε, να θυμίσουμε ότι έχει αγωνιστεί σε τελικό Champions League, το 2015, με την Μπορούσια Ντίσελντορφ.

Το επίσης πολύ ισχυρό γερμανικό κλαμπ είναι και φέτος στην κορυφαία 4άδα και στον άλλο ημιτελικό θα συναντήσει το Σάββατο στις 17:00 τη γαλλική Νιμ Μονπελιέ.

Για τη Σααρμπρούκεν ΤΤ, αντίπαλο της Μπογκόρια, να σημειωθεί ότι είναι 4 φορές κάτοχος της σημαντικότερης διασυλλογικής διοργάνωσης και θέλει να κατακτήσει έναν ακόμη ευρωπαϊκό τίτλο στην έδρα της. Είναι το νούμερο 1 του ταμπλό και νικήτρια και στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις του Final 4 στο δικό της έδαφος. Διαθέτει ένα από τα ισχυρότερα ρόστερ με αθλητές όπως ο Φαν Ζεντόνγκ, ο Μέρεγκορντ, ο Φρανζίσκα και ο Σλοβένος Γιόργκιτς. Στον γύρο των «16» είχε αποκλείσει την Μπιάλιστοκ από την Πολωνία και στα προημιτελικά τη γαλλική Ενεμπόν

Απευθείας κάλυψη στο διαδίκτυο θα έχει βεβαίως ολόκληρο το event στη Γερμανία. Τα λινκ θα εμφανιστούν στο κανάλι της ETTU στο youtube ETTU OFFICIAL