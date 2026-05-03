Ο Γουάνγκ Κι, άλλοτε εθνικός προπονητής στην Κίνα, σε ηλικία 73 ετών αγωνίστηκε με τα Νησιά Φίτζι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού στο Λονδίνο.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού στην επιτραπέζια αντισφαίριση του Λονδίνου συνεχίζεται με την κύρια φάση του και χωρίς την παρουσία των εθνικών ομάδων ανδρών-γυναικών.

Το πινγκ πονγκ είναι ένα άθλημα για όλες τις ηλικίες ακόμα κι αν αναφερόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο κι αυτό το είδαμε στην πρώτη φάση του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Λονδίνο, με την παρουσία ενός αθλητή 73 ετών.

Ο Γουάνγκ Κι σε αυτή την ηλικία έκανε ντεμπούτο σε παγκόσμια πρωτάθλημα, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα στην πρώτη φάση των αγώνων στο Λονδίνο.

Αγωνιζόμενος για τα Νησιά Φίτζι, ο Γουάνγκ Κι γεννήθηκε στην Κίνα και υπήρξε προπονητής στην εθνική ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας, έχοντας ιδιαίτερες περγαμηνές, καθώς υπήρξε ο δάσκαλος του Μα Λιν, που κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008.

Ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το άθλημα σε ηλικία επτά ετών, η Κινεζική Πολιτιστική Επανάσταση (1966-1976) έβαλε «φρένο» στα όνειρά του κι όταν επέστρεψε στο πινγκ πονγκ, ασχολήθηκε με την προπονητική.

Le doyen des Championnats du Monde Wang Qi, 73ans, demande un temps-mort à 6-0 dans le 1er set ! 😅



Il perdra 3-0 (11-3, 11-3, 11-2). pic.twitter.com/bgVyvzC5cF April 30, 2026

Η ζωή του άλλαξε το 2001 όταν πήρε υπηκοότητα από τα Νησιά Φίτζι.

«Κέρδισα όλους όσους έπαιξα εκεί. Στα Φίτζι το επίπεδο ήταν χαμηλό. Έτσι μου ζήτησαν να προπονήσω την ομάδα από το 2002 και παράλληλα έπαιζα σε τουρνουά» θυμάται ο Γουάνγκ Κι.

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Λονδίνο τα Νησιά Φίτζι αποκλείστηκαν από την πρώτη φάση, ο Γουάνγκ Κι έπαιξε σε δύο παιχνίδια με αντίπαλο από το Καμερούν και τον Καναδά και στις δύο περιπτώσεις ηττήθηκε με 3-0, κατακτώντας στα έξι σετ 12 συνολικά πόντους.

«Είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Εκτιμώ την ευκαιρία, νιώθω τυχερός», είπε ο Γουάνγκ στο Olympics.com.

