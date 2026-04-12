Έπιασαν κορυφή στους πίνακες αξιολόγησης η Κοντοπούλου και η Ψαρρού

Δύο μεταβολές στην κορυφή και τις δύο στα κορίτσια επιφύλαξαν οι πίνακες αξιολόγησης Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης για τον Απρίλιο του 2026. Στις νεάνιδες πέρασε στο νούμερο 1 η Μαύρα Κοντοπούλου με «άλμα» τριών θέσεων και στις μίνι παγκοασίδες πήγε ένα σκαλοπάτι πιο πάνω η Μαρία Ψαρρού.

Η αθλήτρια του ΔΑΟ Ταύρου διαδέχτηκε τη συμπαίκτριά της στο αθηναϊκό σωματείο Λεμονιά Γκαϊντατζή, η οποία μόλις τον Μάρτιο είχε βρεθεί στο ρετιρέ των αθλητριών έως 19 ετών. Η 11χρονη αθλήτρια του Ποσειδώνα Λουτρακίου πήρε τη θέση της Ιωάννας Ευαγγελάτου του ΣΠΑ Λυκόβρυσης-Πεύκης. Παράλληλα η Κοντοπούλου μπήκε στην πρώτη 5άδα των Νέων γυναικών, όπως και η Ψαρρού στις παγκορασίδες.

Γενικά στους τελευταίους πίνακες καταγράφονται αρκετές αλλαγές στις πέντε τοπ θέσεις. Η μία ήταν στη μεγάλη κατηγορία και προήλθε από τα αποτελέσματα στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Η Ιωάννα Γερασιμάτου ανέβηκε 2η μετά από το ασημένιο μετάλλιο στο απλό γυναικών. Οι υπόλοιπες διοργανώσεις, που υπολογίστηκαν για τον Απρίλιο, είναι τα διασυλλογικά πρωταθλήματα σε κανονική διάρκεια και play off, το 6ο αναπτυξιακό τουρνουά της Αττικής και τα Περιφερειακά πρωταθλήματα παμπαίδων-παγκορασίδων.

Από την πρώτη 5άδα βγήκαν η Βασιλική Μπουλά και η Qi Xinyu στις Νέες γυναίκες οι οποίες υποχώρησαν στο νούμερο 7 (από 4) και 10 (από 5) αντίστοιχα. Επίσης, στις νεάνιδες η Qi πήγε στο νούμερο 6 (από 3) και η Γεωργία Σπανού (Σάρισες Φλώρινας) στο 7 (από 5), στους παίδες ο Νίκος Αλεξίδης στο 7 (από 5), στους παμπαίδες ο Φίλιππος Χατζήμπεης (Άρης Βούλας) στο 6 (από 5), στις παγκορασίδες η Θεοδώρα Στρωματά (ΦΑΣ Τρικάλων ΕΑ) και στις μίνι παγκορασίδες η Φανή Μητροπούλου (Σάρισες Φλώρινας) είχαν την ίδια αλλαγή.

Αρκετές διαφοροποιήσεις καταγράφηκαν και στις πρώτες 15 θέσεις των πινάκων. Η Άννα-Φανουρία Μήτκα ανέβηκε στο νούμερο 15 των γυναικών (από 23) και στο 8 των Νέων γυναικών (από 11). Η Μαύρα Κοντοπούλου μπήκε στη 10άδα των γυναικών (10 από 13). Στους άνδρες ο Γιάννης Μπόσκοβιτς του ΑΟ Ταταύλα μετακινήθηκε στο νούμερο 7 (από 12) και ο Ιάκωβος Αϊβατίδης της ΑΕΚ στο 13 (από 21). Στους παίδες ο Παναγιώτης-Ρωμανός Μούστος πήγε στο νούμερο 11 (από 22), στους μίνι παμπαίδες ο Μιλτιάδης Παπαποστόλου (ΑΣ Ευ Αγωνίζεσθαι) στο 13 (από 16), ο Δημήτρης Ξυλάς (Ωρίων ΑΠΟ Χίου) στο 14 (από 19) και στις μίνι παγκορασίδες η Άννα-Βικτωρία Ρούσσου (Φάρος Βαρβασίου Χίου) στο 9 (από 11).

Ψηλά στον ιστοσελίδα των διοργανώσεων της ΕΦΟΕπΑ https://app.ttscore.io/customer/24, στην ενότητα ranking μπορείτε, όπως κάθε μήνα, να δείτε αναλυτικά τους πίνακες αξιολόγησης.