Γερασιμάτου στο GWomen για το fair play της χρονιάς: «Είδα την Κατερίνα που βούρκωσε, δεν ήθελα να τα παρατήσω»

Στον πρόσφατο τελικό του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος του πινγκ πονγκ, η Ιωάννα Γερασιμάτου και η Κατερίνα Τόλιου παρέδωσαν σπάνια μαθήματα αθλητικού ήθους.

H Ιωάννα Γερασιμάτου υπέστη έναν τραυματισμό στον ώμο σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα. Το αναμενόμενο θα ήταν να αποχωρήσει για να προστατέψει την υγεία της, ωστόσο αποφάσισε να μην εγκαταλείψει και να συνεχίσει να παίζει σεβόμενη την αντίπαλό της. Το fair play της χρονιάς από τη συναθλήτριά της στον Παναθηναϊκό, Κατερίνα Τόλιου, η οποία έριξε τον ρυθμό της προκειμένου να διευκολύνει την αντίπαλό της μετά τον τραυματισμό.

Η Γερασιμάτου μπορεί να μην κέρδισε τελικά το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, υπενθύμισε όμως σε όλους ότι μια από τις μεγαλύτερες νίκες ενός αθλητή είναι η άρνησή του να τα παρατήσει μπροστά στις αντιξοότητες που συναντά. Η ίδια μίλησε στο GWomen για το πώς βίωσε εκείνη τη στιγμή, αλλά και για το πώς αντέδρασε σε όλο αυτό η συμπαίκτριά της.



«Είδα την Κατερίνα που βούρκωσε, πέρα από συναθλήτριες είμαστε και φίλες»

«Δεν ήθελα να τα παρατήσω επειδή έχω μάθει σε όλους τους τομείς της ζωής μου να μην τα παρατάω και ήθελα να προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο δυνατό εκείνη τη στιγμή για να φτάσω μέχρι τέλους. Δεν θα ήταν ωραίο και για τον εαυτό μου να τα παρατήσω, αλλά και για την Κατερίνα, επειδή δεν θα ήταν ωραίο να λήξει το παιχνίδι στο 2-1 και να το πάρει με την παραίτηση του αντιπάλου κι έτσι συνέχισα και παίχτηκε το παιχνίδι κανονικά. Με κέρδισε, είναι άξια πρωταθλήτρια εννοείται. Εγω έκανα το καλύτερο που μπορούσα και έληξε κανονικά.

Σίγουρα για έναν αθλητή δεν είναι εύκολο να συνεχίσει ένα παιχνίδι όταν νιώθει πόνο ή όταν ξέρει ότι δεν μπορεί να αποδώσει στο 100%. Ήθελα όμως να συνεχίσω για να είναι δίκαιο και προς τις δυό μας. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και αυτό ήταν δύσκολο και ψυχολογικά. Γι' αυτό προς το τέλος μου βγήκε όλη η πίεση. Όχι τόσο για την ήττα όσο για το τι θα ακολουθούσε μετά. Το ότι πονούσε το χέρι μου και το πώς θα παίξω στους επόμενους αγώνες και αν θα με εμποδίσει. Κυρίως με ενδιέφερε το παιχνίδι της Τετάρτης (25/3) που παίζουμε για την Α1 ενάντια στην ΑΕΚ και κρίνεται το πρωτάθλημα. Γι' αυτό μου βγήκε όλη η πίεση.

Ευχαριστώ και την Κατερίνα γιατί φάνηκε και στις δηλώσεις της μετά το παιχνίδι ότι ενδιαφέρθηκε πραγματικά. Την είδα που βούρκωσε και εννοείται ότι το εκτιμώ όλο αυτό. Πέρα από συναθλήτριες και συμπαίκτριες είμαστε φίλες εκτός του χώρου και εννοείται πως όλη αυτή η συμπεριφορά εκτιμάται και από τις δύο πλευρές».