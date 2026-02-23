Τρία χρυσά μετάλλια κατέκτησε ο Αλέξανδρος Μαδέσης, νικήτρια σε απλό και διπλό γυναικών η Γκαϊντατζή στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ21 στο πινγκ πονγκ.

Mε τον Αλέξανδρο Μαδέση και τη Λεμονιά Γκαϊντατζή να μετατρέπονται σε κεντρικά πρόσωπα ολοκληρώθηκε την Καθαρά Δευτέρα (23/02) και ύστερα από τέσσερις ημέρες πλούσιας δράσης το πανελλήνιο πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης κάτω των 21 ετών.

Ο αθλητής της ΑΕΚ πανηγύρισε τη διατήρηση των σκήπτρων στο απλό και το διπλό Νέων ανδρών κι εν τέλει έφυγε από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τρία χρυσά μετάλλια (προηγήθηκε εκείνο το Σαββάτου στο διπλό μικτό) κι ένα ασημένιο (στο ομαδικό).

Στην τελευταία του χρονιά στην κατηγορία αναδείχτηκε νικητής και στο διπλό με τον Γιώργο Κοσμά του ΔΑΟ Ταύρου, ενώ θυμίζουμε ότι στο μικτό είχε επικρατήσει με την Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη του Ολυμπιακού. Στον τελικό του απλού ο Μαδέσης επικράτησε με 4-1 σετ του Αλέξανδρου Αλεξόπουλου από τον Πανιώνιο.

Η αθλήτρια του ΔΑΟ Ταύρου χάρηκε σήμερα τους τίτλους σε απλό και διπλό γυναικών, μάλιστα σε ατομικό επίπεδο βάζει πλέον στη συλλογή της το εθνικό τρόπαιο σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες: Προηγήθηκαν εκείνα σε παγκορασίδες, κορασίδες και νεάνιδες (σ.σ. όταν ήταν μικρή δεν υπήρχε το Πανελλήνιο για τις μίνι παγκορασίδες). Στο διπλό Νέων γυναικών η Γκαϊντατζή πρώτευσε με τη Μαύρα Κοντοπούλου από το ίδιο σωματείο. Τη συμπαίκτριά της μάλιστα, έκαμψε στον ισορροπημένο τελικό του απλού με 4-3 σετ.

Τρία μετάλλια από τα ισάριθμα ατομικά αγωνίσματα φόρεσαν επίσης στο στήθος τους η Κοντοπούλου και ο Κοσμάς, ξεχώρισε και η Σωτηρία Νικολαΐδου, που πρώτη φορά έφτασε παράλληλα σε τελικό και σε 3η θέση ατομικών Πανελληνίου πρωταθλήματος, ενώ στο βάθρο ανέβηκαν και οι κορασίδες Ελπίδα Τασιού, Αναστασία Μιχάλαρου και πάντα έχει τη δική του σημασία σε αυτές τις διοργανώσεις να διακρίνονται και παιδιά μικρής ηλικίας.

Στο απλό Νέων ανδρών ο Μαδέσης προχώρησε ως 1ο φαβορί κι επιβεβαίωσε ότι είχε με το μέρος του τις περισσότερες πιθανότητες. Συμπλήρωσε στο σημαντικότερο αγώνισμα τέσσερις πρωτιές σε πέντε διαδοχικούς τελικούς. Στο καθοριστικό ματς αντιμετώπισε το 3ο φαβορί, τον Αλεξόπουλο, που επίσης είχε θαυμάσια πορεία στην πρώτη του χρονιά σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία.

Ο Μαδέσης ήταν πολύ σταθερός με εξαίρεση το 3ο σετ, πήρε με διαφορά τα δικά του σετ κι έφτασε στη νίκη με 4-1 (11-2, 11-5, 5-11, 11-5, 11-7). Στην πορεία του μέχρι τον τελικό κι από τον γύρο των «32» ο αθλητής της εθνικής μας ομάδας νίκησε κατά σειρά τον Ραφαήλ Νούλα (από τον Φάρο Αλεξανδρούπολης) με 3-0 σετ, τον Κώστα Φάκαρο (Ποσειδών Λουτρακίου) με 3-1, τον Στάθη Μανωλόπουλο με 3-0 και τον Γιάννη Κούτρα στα ημιτελικά με 4-2 σετ.

Ο Αλεξόπουλος απέκλεισε αντίστοιχα τον Ανδρέα Καραμπελιά (ΓΑΣ Ελευσίς) με 3-0, τον Σπύρο Φουσέκη (Ϊκαρος Καστριτσίου) με 3-1, τον Γιάννη Κιοσελόγλου με 3-0 και τον Γιώργο Κοσμά στην 4άδα με 4-1 σετ.

Στις γυναίκες η Λεμονιά Γκαϊντατζή (νούμερο 4 στο αγώνισμα) και η Μαύρα Κοντοπούλου (Νο 8) πανηγύρισαν το χρυσό στο διπλό και λίγα λεπτά αργότερα τέθηκαν αντίπαλες στον τελικό του απλού. Χωρίς κόουτς στον πάγκο, λόγω της συνεργασίας τους στο ίδιο σωματείο και παρά την κούρασή τους πρόσφεραν υπέροχη «παράσταση» στους φίλους του αθλήματος, ένα παιχνίδι γεμάτο πάθος και σασπένς. Η Κοντοπούλου έχασε οριακά το 1ο σετ και μετά βρέθηκε να προηγείται με 3-1. Με τη σειρά της αντέδρασε δυναμικά η Γκαϊντατζή, ισοφάρισε σε 3-3 και στο καθοριστικό 7ο σετ επικράτησε με την ελάχιστη διαφορά. Η εξέλιξη 13-11, 6-11, 11-13, 4-11, 11-8, 11-5 και 11-9.

Στην πορεία της στο ταμπλό η Βορειολαδίτισσα Γκαϊντατζή απέκλεισε την Ελπίδα Τασιού με 3-1 σετ στη 16άδα, τη Βασιλική Μπουλά (Νο 4) με 3-1 στην 8άδα και τη Στέλλα Τζαρίδου (Νο 2) με 4-1 στην 4άδα.

Ομοίως η Κοντοπούλου νίκησε κατά σειρά την Ανθή Τούλια της Προόδου Βουτζάς με 3-0 σετ, την Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη (Νο 1) με 3-1 και τη Σωτηρία Νικολαΐδου (Νο 10) με 4-3 σετ. Στον συγκλονιστικό ημιτελικό το 7ο σετ κρίθηκε στην παράταση.

Στο διπλό Νέων ανδρών o Αλέξανδρος Μαδέσης και ο Γιώργος Κοσμάς, που ήταν και 1ο φαβορί, έδωσαν ιδανική συνέχεια στην περσινή συνεργασία τους στο ίδιο πρωτάθλημα. Στον τελικό άρχισαν ιδανικά για το 2-0 και μετά δέχτηκαν μεγάλη πίεση από τους Στάθη Μανωλόπουλο/Γιάννη Μαλαμούδη (Νο 4). Άντεξαν σε αυτή και με 3-1 και οριακή διαφορά στο 4ο σετ πήραν τον διαδοχικό τίτλο τους (11-5, 11-6, 11-13, 11-9). Στα ημιτελικά οι Μαδέσης/Κοσμάς απέκλεισαν με 3-0 σετ τους Μάριο Κατσαπρακάκη/Διονύση Τιμαμόπουλο και οι Μαλαμούδης/Μανωλόπουλος με το ίδιο σκορ τους Αλέξανδρο Αλεξόπουλο/Ηρακλή Κερασίδη.

Στο διπλό Νέων γυναικών ο τελικός είχε συναρπαστική εξέλιξη. Το τελευταίο κομμάτι του ήταν …όλα τα λεφτά, καθώς οι Μαύρα Κοντοπούλου/Λεμονιά Γκαϊντατζή (νούμερο 2 στα φαβορί) βρέθηκαν πίσω με 8-3 απέναντι στις Σωτηρία Νικολαΐδου/Αγγελική Ευμορφιάδη και με οκτώ διαδοχικούς πόντους έφτασαν στην εντυπωσιακή ανατροπή και το χρυσό μετάλλιο! Επιπλέον, έχαναν 2-0 στα σετ και κατάφεραν να ισοφαρίσουν με αισθητά βελτιωμένη απόδοση στο 3ο και το 4ο σετ.

Άξιες πολλών συγχαρητηρίων και οι «ασημένιες» Νικολαϊδου/Ευμορφιάδη γιατί σε έναν θαυμάσιο συνδυασμό της άμυνας με all around παιχνίδι και κομπίνα λάστιχο στο backhand είχαν έξοχη πορεία από το νούμερο 8 των seeding κι επίσης άξιζαν την πρωτιά (7-11, 8-11, 11-1, 11-5, 11-8). Στα ημιτελικά οι Νικολαϊδου/Ευμορφιάδη απέκλεισαν τις ΒασιλικήΜπουλά/Άντζελα Νούρε με 3-0 σετ και οι Γκαϊντατζή/Κοντοπούλου τις Μιχάλαρου/Ελπίδα Τασιού με 3-2.

Να σημειωθεί ότι έμειναν εκτός μεταλλίων το 1ο φαβορί, οι Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη/Στέλλα Τζαρίδου (Ολυμπιακός/Πέρα Αθηνών) και το νούμερο 3, οι Χριστίνα Τζενίδη/Άννα-Φανουρία Μήτκα. Στα προημιτελικά τις πρώτες απέκλεισαν με 3-2 σετ οι Μπουλά/Νούρε και τις δεύτερες οι Ευμορφιάδη/Νικολαϊδου επίσης στα πέντε σετ.

Οι νικητές και οι νικήτριες σε όλα τα ατομικά αγωνίσματα

ΑΠΛΟ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

1. Αλέξανδρος Μαδέσης (ΑΕΚ)

2. Αλέξανδρος Αλεξόπουλος (Πανιώνιος ΓΣΣ)

3. Γιάννη Κούτρα (ΑΟ Ξυλοκάστρου)

-. Γιώργος Κοσμάς (ΔΑΟ Ταύρου)

ΑΠΛΟ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. Λεμονιά Γκαϊντατζή (ΔΑΟ Ταύρου)

2. Μαύρα Κοντοπούλου (ΔΑΟ Ταύρου)

3. Στέλλα Τζαρίδου /Πέρα Αθηνών)

-. Σωτηρία Νικολαΐδου (ΑΟ Ταταύλα)

ΔΙΠΛΟ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

1. Αλέξανδρος Μαδέσης/Γιώργος Κοσμάς (ΑΕΚ/ΔΑΟ Ταύρου)

2. Στάθης Μανωλόπουλος/Γιάννης Μαλαμούδης (ΑΣ Πέρα Αθηνών)

3. Μάριος Κατσαπρακάκης/Διονύσης Τιμαμόπουλος (Ποσειδών Λουτρακίου/ΑΣΕΑ Καβάλας)

-. Αλέξανδρος Αλεξόπουλος/Ηρακλής Κερασίδης (Πανιώνιος ΓΣΣ/ΔΑΟ Ταύρου)

ΔΙΠΛΟ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. Μαύρα Κοντοπούλου/Λεμονιά Γκαϊντατζή (ΔΑΟ Ταύρου)

2. Σωτηρία Νικολαΐδου/Αγγελική Ευμορφιάδη (ΑΟ Ταταύλα/ΑΕΚ)

3. Αναστασία Μιχάλαρου/Ελπίδα Τασιού (Πρόοδος Βουτζάς Ραφήνας/ΑΟ Θέρμης Θερμαίος)

-. Βασιλική Μπουλά/Άντζελα Νούρε (ΑΟ Άρης 2006)

ΔΙΠΛΟ ΜΙΚΤΟ