Η πρόκριση για την εθνική ομάδα ανδρών στην τελική φάση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο ομαδικό, σημάδεψε σε εθνικό επίπεδο το 2025 για την επιτραπέζια αντισφαίριση.

Με την ικανοποίηση ότι το άθλημα χάρηκε διεθνείς επιτυχίες σε όλα τα αγωνιστικά επίπεδα θa αποχαιρετήσει το 2025 η ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση.

Στην πρώτη, ουσιαστικά, χρονιά της διοίκησης Παναγιώτη Τζόβολου, είχε σημαντικές στιγμές τόσο mε τις εθνικές ομάδες της μεγάλης κατηγορίας, όσο και στη βάση, τους νεαρούς αθλητές και αυτό το τελευταίο είναι ακόμα πιο ελπιδοφόρο. Παράλληλα, η έντονη και πολύπλευρη δραστηριότητα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. έφερε, μεταξύ άλλων, αναγνώριση και στήριξη από το εξωτερικό.

Οι πρωτιές στο Βαλκανικό πρωτάθλημα της Ορεστιάδας από τα συγκροτήματα των παίδων και των κορασίδων αποτέλεσαν ιστορική διάκριση γιατί δύο μαζί στο ομαδικό ήρθαν πρώτη φορά στην ίδια διοργάνωση! Επιπλέον, λίγο καιρό αργότερα, τα κορίτσια Under 15 πανηγύρισαν στην Οστράβα την άνοδο στην Α’ κατηγορία της Ευρώπης με τις πολύ τιμητικές θέσεις 13-14.

Στους ίδιους θεσμούς καταγράφηκαν εξαιρετικά αποτελέσματα και στο ατομικό κομμάτι, με την Άννα- Φανουρία Μήτκα ν’ αγωνίζεται στον τελικό του απλού κορασίδων στο Βαλκανικό και να έρχεται 17η στο ίδιο αγώνισμα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τους Ραφαήλ Νούλα/Αναστάσιο Φουσέκη να σημειώνουν έκπληξη στο διπλό παίδων στην Οστράβα και να φτάνουν στις θέσεις 9-16.

Πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα και από τις κατηγορίες Under 11 και Under 13. Ξεχώρισε το χρυσό μετάλλιο των παμπαίδων με τον Θεοφάνη Μαρκουλάκη και τον Νίκο Αλεξίδη στο τουρνουά της Τουρκίας για το Europe Youth Series της Ευρωπαϊκής Ένωσης του αθλήματος (ETTU).

Η εθνική ομάδα των ανδρών πέτυχε τον διπλό στόχο της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζαντάρ. Πλασαρίστηκε στις θέσεις 9-16 κι έτσι εξασφάλισε μετά από αρκετά χρόνια τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού του 2026 και πήρε την απευθείας πρόκριση για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2027. Επίσης, για δεύτερη φορά την τελευταία τριετία αναδείχτηκε πρώτη δύναμη στα Βαλκάνια. Στην ίδια διοργάνωση εμφάνισε και τρία μετάλλια στα ατομικά αγωνίσματα με σπουδαιότερο το ασημένιο του Γιώργου Σταματούρου στο απλό.

Η επιτραπέζια αντισφαίριση της χώρας έζησε ξεχωριστές στιγμές και στην κατηγορία Under 21. Κατάφερε να εξασφαλίσει τριπλή συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ενώ το φθινόπωρο, στο διεθνές τουρνουά του Βελγίου, ο Αλέξανδρος Μαδέσης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου το χάλκινο.

Στο ντεμπούτο του σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης πέτυχε να βρεθεί στις θέσεις 9-16 του διπλού με συμπαίκτη τον Σλοβάκο Βανγκ Γιανγκ, ενώ η Ιωάννα Γερασιμάτου έφτασε στην 3η θέση στο διπλό γυναικών στο WTT Feeder του Κοσόβου, που είναι η καλύτερη για Ελληνίδα αθλήτρια στον θεσμό.

Εξάλλου, με πετυχημένα τεστ σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις ο Παναγιώτης Γκιώνης στέλνει αισιόδοξο μήνυμα ότι θα αποφασίσει να κυνηγήσει τους 7ους Ολυμπιακούς Αγώνες της καριέρας του.

Στις διοργανώσεις της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ο Ολυμπιακός κυριάρχησε άλλη μια φορά στην Α1 εθνική κατηγορία. Πήρε τον τίτλο σε άνδρες και γυναίκες και το κατάφερε για 4η χρονιά στη σειρά. Καρέ ανάλογου σερί συμπλήρωσε και ο αθλητής του Γιάννης Σγουρόπουλος στο απλό ανδρών του Πανελληνίου πρωταθλήματος ανδρών, ενώ στις γυναίκες ευτύχησε να σηκώσει το 5ο δικό της τρόπαιο στο απλό η Κατερίνα Τόλιου του Παναθηναϊκού.

Η επιτραπέζια αντισφαίριση είχε, όπως συνηθίζει, σπουδαίες επιτυχίες και σε άλλα αγωνιστικά πεδία. Ξεχώρισαν, καθώς είχαν και ιστορική διάσταση, το χάλκινο μετάλλιο του Γιώργου Μουχθή στο απλό της κλάσης 6 (ορθίων) στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ατόμων με αναπηρίες, τα τρία μετάλλια της Ευανθίας Μπουρνιά (κλάσεις αθλητριών με αμαξίδιο) στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Νέων Α.Με.Α. και το χρυσό μετάλλιο του Γιάννη Βλοτινού στο απλό της κατηγορίας 50-54 ετών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βετεράνων.

Δυστυχώς το άθλημα έχασε και το 2025 από κοντά του σημαντικές προσωπικότητες. Η πιο πικρή στιγμή ήρθε τον Μάιο με τον πρόωρο και άδικο χαμό της Όλγας Γεωργοπούλου, εκπροσώπου των αθλητών στο διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας.