Οι εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών, με διαφορετικές πιθανότητες, ψάχνουν την Τρίτη την πρόκριση στη φάση των 16 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομαδικού στο Ζαντάρ.

Έφθασε η ώρα στο Ζαντάρ να μπουν οι εθνικές μας ομάδες επιτραπέζιας αντισφαίρισης μπροστά σε μία πολύ ελκυστική προοπτική, η οποία από καιρό τούς απασχολεί γλυκά: Να περάσουν την Τετάρτη (14/10) στις 16 καλύτερες ομάδες του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και παράλληλα να κλείσουν θέση για το Λονδίνο και το Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2026!

Το έργο τους στην πόλη της Κροατίας είναι ιδιαίτερα δύσκολο, όπως έδειξε και η πρεμιέρα της Κυριακής (12/10), ωστόσο υπάρχουν οι δυνατότητες, η αξία και η θετική σκέψη.

Η εθνική ανδρών αντιμετωπίζει την Αγγλία στις 11:00 Ελλάδας για το 4ο γκρουπ (στο τραπέζι 3), η εθνική γυναικών την Αυστρία στις 14:00 για το 5ο γκρουπ (τραπέζι 1) και αμφότερες τα παίζουν όλα για όλα για το πλασάρισμα στην προνομιούχο δυάδα.

Τη Δευτέρα (13/10) στη 2η αγωνιστική, όπου τα αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα είχαν ρεπό, η Αγγλία νίκησε στους άνδρες την επικεφαλής Πορτογαλία με 3-2, ενώ στις γυναίκες η Αυστρία έχασε δύσκολα 3-2 από τη σίγουρη πλέον νικήτρια του γκρουπ, Σουηδία.

Η ανδρική ομάδα ανδρών χρειάζεται να επικρατήσει και με σκορ που θα την ευνοήσει στην ισοβαθμία, η γυναικεία αρχίζει ως αουτσάιντερ την αναμέτρηση με την παρέα της δις πρωταθλήτριας Ευρώπης του απλού γυναικών Σοφίας Πολκάνοβα, όμως οι αξιόλογες εμφανίσεις μπορούν να φέρουν το πολυπόθητο αποτέλεσμα.

Αν τα αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα μείνουν στην 3η θέση των ομίλων τους θα χάσουν το ταμπλό των «16», αλλά όχι και το αγωνιστικό κίνητρο. Όπως σημειώνει η προκήρυξη, οι 3ες ομάδες των συνολικά 8 ομίλων θα συνεχίσουν σε αγώνες πλέι-οφ. Με το σύστημα νοκ άουτ θα παίξουν για τις δύο πρώτες θέσεις σε αυτό το ταμπλό (17-18 των αγώνων δηλαδή), με τις οποίες εξασφαλίζεται η παρουσία στην τελική φάση του επόμενου Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ομαδικού.

Επίσης, αν η Αγγλία μπει στη 16άδα, τότε διατηρείται και η προοπτική για την πρόκριση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θ’ ανοίξει άλλη μία θέση για την Ευρώπη, η 17η στο Ζαντάρ, επειδή η Αγγλία θ’ αγωνιστεί έτσι κι αλλιώς στο Λονδίνο ως διοργανώτρια του κορυφαίου event.

Στο γκρουπ των ανδρών είναι σαφές ότι είτε η Ελλάδα είτε η Αγγλία θα φτάσει αύριο σε αυτόν τον στόχο. Στις γυναίκες η Αγγλία άρχισε με ήττα στο 8ο γκρουπ και το αν θα μπει στις «16» θα κριθεί επίσης την Τρίτη. Όπως έχει τονίσει από καιρό η ETTU το ματς πλέι οφ για τη 17η θέση θα διεξαχθεί στις 17/10.

Στην εθνική μας ομάδα των ανδρών αρχικά δεν αποτέλεσε έκπληξη η νίκη των Άγγλων. «Απέδωσε εξαιρετικά ο επόμενος αντίπαλός μας και όλοι οι αθλητές του παρουσιάστηκαν σε καλή κατάσταση. Είναι μονόδρομος η νίκη για μας και τη θέλουμε και με σκορ.

Αν δεν τα καταφέρουμε, θα πάμε στα πλέι οφ για τις δύο θέσεις, με τις οποίες γλιτώνουμε τα προκριματικά κι εξασφαλίζουμε απευθείας πρόκριση στο επόμενο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είμαστε αισιόδοξοι για αύριο, αλλά δυσκόλεψαν τα πράγματα», σχολίασε ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Βατσακλής. Ο Γιώργος Σταματούρος στο μεταξύ, είναι καλύτερα, απλά επηρεασμένος κάπως στις δυνάμεις του επειδή οι στομαχικές διαταραχές τον ταλαιπώρησαν δύο μέρες.

Στη βαθμολογία του 4ου γκρουπ η Πορτογαλία προηγείται με 3 βαθμούς σε δύο αγώνες, η Αγγλία έχει 2 και η Ελλάδα 1 μετά την ήττα 3-1 από τους Ίβηρες. Αυτομάτως αυτή η εξέλιξη κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο των διεθνών μας την Τρίτη 14/10. Για την πρώτη δυάδα του γκρουπ δεν αρκεί νίκη με οποιοδήποτε σκορ γιατί θα προκύψει τριπλή ισοβαθμία. Συνεπώς, οι αθλητές μας πάνε αποφασισμένοι για μία κορυφαία αναμέτρηση όπου παίρνουν το «εισιτήριο» για τη 16άδα με επικράτηση 3-0 ή 3-1 και αποκλείονται με σκορ 3-2 και φυσικά οποιαδήποτε ήττα.

Στο 5ο γκρουπ των γυναικών η επικεφαλής Σουηδία κατέβαλε με 3-2 και την Αυστρία, διπλασίασε τις νίκες ύστερα από το 3-0 επί της Ελλάδας και σιγούρεψε την πρωτιά. Σε δυνατή αναμέτρηση μέτρησε το γεγονός ότι διαθέτει καλύτερο σύνολο.

Στη βαθμολογία του 5ου γκρουπ η Σουηδία πήγε στους 4 βαθμούς και περνάει σίγουρα με την 1η θέση στο επόμενο στάδιο. Η Αυστρία και η Ελλάδα ακολουθούν με 1 βαθμό και αύριο δίνουν το καθοριστικό μεταξύ τους παιχνίδι.

# Η Ευρωπαϊκή Ένωση του αθλήματος καλύπτει διαδικτυακά όλους τους αγώνες μέσα από την πλατφόρμα ettutv. Στη διεύθυνση https://www.ettu.tv/home θ’ αναρτώνται τα λινκ των αγώνων της κάθε ημέρας.

# Στη διεύθυνση https://www.ettu.tv/events/71/50/2/5/5 θα υπάρχει ενημέρωση για τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα.