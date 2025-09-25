Πρεμιέρα με Ολυμπιακός - ΑΕΚ στην Α1 γυναικών

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των τριών πρώτων αγωνιστικών στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας γυναικών στην επιτραπέζια αντισφαίριση

Ολοκληρώθηκαν από την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. οι κληρώσεις στα διασυλλογικά πρωταθλήματα 2025-2026. Σειρά είχαν αυτή τη βδομάδα οι κληρώσεις των κατηγοριών των γυναικών με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον βέβαια, να συγκεντρώνει η Α1 κατηγορία.

Το πρωτάθλημα αρχίζει στις 22 και 23 Νοεμβρίου, όπως στους άνδρες, μετέχουν κι εδώ οκτώ ομάδες και το πρώτο διήμερο θα περιλαμβάνει τρεις αγωνιστικές.

Στην Α1 οι πρώτες αγωνιστικές περιλαμβάνουν και αρκετά ραντεβού ομάδων, που βρέθηκαν πέρσι στα πλέι οφ 1-4. Στην πρεμιέρα ο Ολυμπιακός θα κάνει πρεμιέρα αντιμετωπίζοντας την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός το ΑΣ Πέρα.

Στην ιστοσελίδα των διοργανώσεων της ομοσπονδίας (https://app.ttscore.io/customer/24) υπάρχει η σειρά όλων των αγώνων της Α1, αλλά οι ημερομηνίες και οι ώρες για μετά τον Νοέμβριο θα συμπληρωθούν στην πορεία, άλλωστε η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. για τα φιξάρει όλο το πρόγραμμα θα πρέπει να περιμένει να οριστικοποιηθεί πρώτα το καλεντάρι του 2026 από την Παγκόσμια και την Ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Και στην Α2 γυναικών υπάρχει προς το παρόν αναρτημένο μόνο το αναλυτικό πρόγραμμα του πρώτου Σαββατοκύριακου. Οι τόποι διεξαγωγής του εναρκτήριου διημέρου δεν έχουν κανονιστεί οριστικά.

Όλα τα ματς θα τραβήξουν την προσοχή του κοινού εφόσον προηγήθηκαν το καλοκαίρι αλλαγές στα ρόστερ όλων των ομάδων με δυνατές ξένες και Ελληνίδες αθλήτριες. Θυμίζουμε ότι το όριο στη χρησιμοποίηση ξένου αθλητή/ξένης αθλήτριας σε κάθε ομαδικό αγώνα του αθλήματος είναι πλέον ένας/μία. Επίσης, το πρώτο ματς Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός βγήκε για την 4η αγωνιστική.

Οι τρεις πρώτες αγωνιστικές

Στην Α1 γυναικών

1η αγωνιστική (22/11/2025)

ΧΑΝΘ - ΑΟ ΔΑΟ Ταύρου

Παναθηναϊκός - ΑΣ Πέρα

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Σάρισες Φλώρινας - ΑΟ Άρης 2006

2η αγωνιστική (22/11/2025)

ΧΑΝΘ - Παναθηναϊκός

ΑΣ Πέρα - Ολυμπιακός

ΑΕΚ - Σάρισες Φλώρινας

ΑΟ ΔΑΟ Ταύρου - ΑΟ Άρης 2006

3η αγωνιστική (23/11/2025)

Παναθηναϊκός - ΑΟ ΔΑΟ Ταύρου

Ολυμπιακός - ΧΑΝΘ

Σάρισες Φλώρινας - ΑΣ Πέρα

ΑΟ Άρης 2006 - ΑΕΚ



*Στο νούμερο 404 της παγκόσμιας κατάταξης γυναικών πήγε αυτή τη βδομάδα η Μαλαματένια Παπαδημητρίου μετά από τη συμμετοχή της στο WTT Feeder της Καππαδοκίας. Πήρε δύο βαθμούς με την παρουσία της στον 1ο γύρο του απλού κι έχει 18 στο σύνολο. Έπεσε 74 θέσεις στο world ranking, όμως αυτό οφείλεται στο ότι εξέπνευσαν πόντοι, που είχε από άλλο ευρωπαϊκό Feeder το 2024.

*Το ξεκίνημά του σε ξένο διασυλλογικό πρωτάθλημα έκανε ένας ακόμα αθλητής της εθνικής μας ομάδας ανδρών. Ο Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, που ανανέωσε τη συνεργασία του με την Άνγκμπι 1, είχε δύο διαδοχικά ματς το Σαββατοκύριακο στη 2η εθνική κατηγορία της Σουηδίας (Superettan herrar). Η ομάδα του κατέβαλε για τις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος εκτός έδρας 5-3 τη Σέβλινγκε και 5-2 τη Μούνκενταλ. Ο Κωνσταντινόπουλος ήταν πολύ παραγωγικός με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ατομικά παιχνίδια.