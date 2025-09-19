Στην 7η αγωνιστική το πρώτο ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στην Α1 ανδρών

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στην τελευταία αγωνιστική του 1ου γύρου στο πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης στην Α1 ανδρών.

Με τις κληρώσεις που διενεργήθηκαν από την Ε.Φ.Ο.Επ.Α., προέκυψε η σειρά των αγώνων στις δύο μεγαλύτερες διασυλλογικές κατηγορίες ανδρών για την περίοδο 2025-2026, δηλαδή την Α1 και την Α2 εθνική κατηγορία.

Το πρόγραμμα είναι φιξαρισμένο μέχρι το τέλος του 2025 και για δύο αγωνιστικά διήμερα, διότι για τη συνέχεια η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. πρέπει να περιμένει να οριστικοποιηθεί πρώτα εκείνο των διεθνών αγώνων του 2026 από την Παγκόσμια και την Ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Επίσης, δεν έχουν κλείσει στα σίγουρα ακόμα οι τόποι διεξαγωγής του εναρκτήριου Σαββατοκύριακου. Την ερχόμενη βδομάδα θα γίνει η κλήρωση για την Α1, την Α2 και τις υπόλοιπες κατηγορίες των γυναικών.

Τα πρωταθλήματα των δύο κορυφαίων κατηγοριών αρχίζουν το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Νοεμβρίου. Στην Α1 ανδρών το πρώτο ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός «έπεσε», όπως και πέρσι, στην 7η αγωνιστική, δηλαδή την τελευταία του 1ου γύρου. Οι βασικοί διεκδικητές του τίτλου τα τελευταία χρόνια θα αναμετρηθούν ξανά με την είσοδο του νέου χρόνου και η ημερομηνία δεν έχει οριστεί για τον λόγο που προαναφέρθηκε.

Στην ιστοσελίδα των διοργανώσεων της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. έχει αναρτηθεί η σειρά των συναντήσεων. Επίσης, εκεί βρίσκουν οι ενδιαφερόμενοι τις κληρώσεις για όλα τα υπόλοιπα διασυλλογικά πρωταθλήματα των ανδρών, τα οποία αρχίζουν τον Οκτώβριο με εξαίρεση τη Β’ Εθνική Αττικής, που κάνει πρεμιέρα 27-28/09.

Οι τρεις πρώτες αγωνιστικές στην Α1 ανδρών

1η αγωνιστική (22/11/2025)

ΑΣΕΑ Κεφαλονιά & Ιθάκη - ΑΣ ΠΕΡΑ

Παναθηναϊκός - Ξυλόκαστρο

ΑΕΚ - Ολυμπιακός

ΑΟ Ταταύλα - Άρης Νίκαιας

2η αγωνιστική (22/11/2025)

ΑΣΕΑ Κεφαλονιά & Ιθάκη - Παναθηναϊκός

Ξυλόκαστρο - ΑΕΚ

Ολυμπιακός - Ταταύλα

ΑΣ Πέρα - Άρης Νίκαιας

3η αγωνιστική (23/11/2025)