Η Τέρπου για τρίτη σερί χρονιά WTT Feeder της Βουλγαρίας

Η Ελισάβετ Τέρπου θα έχει την ευκαιρία να τεστάρει την αγωνιστική της κατάσταση στο World Table Tennis Feeder της Βουλγαρίας.

Έρχεται κι άλλη ελληνική συμμετοχή μέσα στον Αύγουστο σε διεθνές τουρνουά επιτραπέζιας αντισφαίρισης της μεγάλης κατηγορίας. Θα καταγραφεί με την Ελισάβετ Τέρπου, η οποία επέλεξε το World Table Tennis Feeder της Βουλγαρίας για να τσεκάρει την αγωνιστική της κατάσταση στην αρχή της νέας σεζόν.

Μόλις λίγες ημέρες έπειτα από την έναρξη στην καλοκαιρινή προετοιμασία των προ-εθνικών μας ομάδων η τρίτη Ελληνίδα της παγκόσμιας κατάταξης μεταβαίνει την Τετάρτη (20/08) στη γειτονική χώρα προκειμένου να πάρει μέρος στο καθιερωμένο τουρνουά της σειράς Feeder, που θα γίνει στο Παναγκιούριστε από την Πέμπτη 21 έως την Κυριακή 24 Αυγούστου.

Στην Arena Asarel θ’ αγωνιστεί στο απλό γυναικών και σύμφωνα με την ιστοσελίδα της WTT προβλέπεται, βάσει αριθμού συμμετοχών, να γίνει στο αγώνισμα αμέσως νοκ άουτ ταμπλό χωρίς προκριματικά.

Η Τέρπου είναι σήμερα στο νούμερο 575 της παγκόσμιας κατάταξης και πηγαίνει στο Feeder της Βουλγαρίας για τρίτη διαδοχική χρονιά. Επανέρχεται στα διεθνή τουρνουά μετά το Contender στα Σκόπια στις αρχές Ιουνίου, ενώ και πέρυσι το ξεκίνημά της στην περίοδο 2024-2025 το είχε κάνει στο Παναγκιούριστε, τον Σεπτέμβριο.