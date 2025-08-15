Την αρχή στην αγωνιστική περίοδο 2025-2026 ο Παναγιώτης Γκιώνης την έκανε σήμερα 15/08 δοκιμάζοντας την κατάστασή του σε ένα ακόμα τοπ τουρνουά της World Table Tennis.

Κατά τη δεύτερη μέρα του Europe Smash, που γίνεται στο Μάλμε της Σουηδίας, έδωσε αμφίρροπη αναμέτρηση με τον Κροάτη Αντρέι Γκάτσινα, έχασε με 3-1 σετ και αποκλείστηκε στον 1ο γύρο των προκριματικών του απλού. Στο κοουτσάρισμα είχε τον ομοσπονδιακό προπονητή Κώστα Βατσακλή.

Ανήμερα της ονομαστικής του εορτής ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής (νούμερο 58 στα προκριματικά του ισχυρού event) ήταν έτοιμος για γερή κόντρα μ’ έναν πρωταθλητή Ευρώπης του διπλού ανδρών, σαν άλλες που έχει δώσει μαζί του από τη δεκαετία του 2000. Αυτή τη φορά ο Γκάτσινα (Νο 14 στο ταμπλό των προκριματικών) ήταν καλύτερος, ειδικά μετά το 1-1 είχε μεγάλη σταθερότητα και έφτασε στη νίκη.

Στο πολύ κλειστό 1ο σετ ο Γκιώνης είχε ελαφρύ προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του, ώσπου μετά τα μέσα του δέχτηκε την ισοφάριση (7-7). Στο 9-9 είχε τα σερβίς ο Κροάτης, τα εκμεταλλεύτηκε και απέκτησε το προβάδισμα.

Ο πρωταθλητής μας έκανε ιδανική εκκίνηση στο 2ο σετ με 4-0 και 5-1 χάρη σε σταθερή άμυνα και επιθέσεις. Διατήρησε με τον ίδιο τρόπο τον έλεγχο κι έφτασε με διαφορά στο 1-1.

Στο 3ο σετ ήταν ο Γκάτσινα, που άρχισε καταπληκτικά και αξιοποιώντας χαμένες άμυνες οδήγησε το σκορ με 4-0. Ο Γκιώνης αντέδρασε άμεσα και με πολλές μπάλες έκανε το 5-5. Στη συνέχεια όμως, η τακτική βγήκε στον αντίπαλο, που έβαλε πολλά διαδοχικά σπιν και εκμηδένισε τα λάθη.

Στο 3-2 του 4ου σετ ο Έλληνας άσος έχασε τρεις διαδοχικούς πόντους και πήρε τάιμ άουτ. Στην επιστροφή στο τραπέζι το σκορ πήγε 7-3 στα σερβίς του αντιπάλου και κάπου χάθηκε και η συγκέντρωση. Δεν βγήκαν ορισμένες μπάλες, αντίθετα ο 39χρονος Κροάτης απέδωσε και στις αυξομειώσεις στη δύναμη των σπιν και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα (9-11, 11-4, 7-11, 5-11).

Ο Γκιώνης δεν παίρνει μέρος στο διπλό ανδρών και το διπλό μικτό του Europe Smash, ολοκλήρωσε την αγωνιστική παρουσία του στο Μάλμε και σίγουρα πέρα από τον καλό αγώνα μπορεί να σημειώσει και τη συμμετοχή σε ένα ακόμα ραντεβού των καλύτερων αθλητών του κόσμου, στο 1ο ποτέ τουρνουά των Grand Smash Series της WTT, που γίνεται σε ευρωπαϊκό έδαφος.