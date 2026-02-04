Κουγιουμτσίδης: Ανέβηκε κατηγορία, άρχισε με ήττα τη χρονιά στο Ζάγκρεμπ
Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης στις 15 Σεπτεμβρίου έγραψε ιστορία στο Ζάγκρεμπ, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας παλαιστής που κατέκτησε χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στην κατηγορία ανδρών.
Ο 24χρονος Κουγιουμτσίδης το είχε καταφέρει στην κατηγορία των 79κ. ελευθέρας, τώρα επέστρεψε στην πρωτεύουσα της Κροατίας για την πρεμιέρα του στη νέα χρονιά, έχοντας ανέβει κατηγορία και συγκεκριμένα στα 86κ.
Ο Κουγιουμτσίδης πήρε μέρος στο Όπεν του Ζάγκρεμπ και γνώρισε την ήττα, με απρόσμενο τρόπο, στον προκριματικό γύρο από τον 18χρονο Αμπολφαζί Μεχντί Χαγιβνάντ με 7-6.
Ο Έλληνας πρωταθλητής αν και προηγήθηκε με 6-1, είδε τον Ιρανό να πετυχαίνει την ανατροπή και να φθάνει μέχρι τους αγώνες ρεπεσάζ για το χάλκινο μετάλλιο.
Το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία κατέκτησε ο Αμερικανός, Πάρκερ Τζέιμς Κέσκεϊσεν, επικρατώντας στον τελικό επί του Γεωργιανού, Βλαντιμέρι Γκαμρελίτζε με 4-3.
