«Ασημένιοι» στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Καρνάβας και Παπαδοπούλου

Ο Ηλίας Καρνάβας και η Ευδοξία Παπαδοπούλου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης U20, που φιλοξενείται στην Κατερίνη.

Διπλή επιτυχία για την ελληνική πάλη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Beach Wrestling U20 που διεξάγεται στην Κατερίνη, καθώς ο Ηλίας Καρνάβας και η Ευδοξία Παπαδοπούλου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία τους.

Η Ευδοξία Παπαδοπούλου αγωνίστηκε στην κατηγορία των 60κ. και πέρασε στον όμιλο ως δεύτερη έχοντας δύο νίκες και μία ήττα. Στα ημιτελικά του θεσμού πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση. Στα ημιτελικά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε με άνεση 4-0 την ουκρανή Ποπλάβσκα και πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό.

Εκεί αντιμετώπισε την Ούκα από την Ουκρανία και ηττήθηκε με 4-2. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός και κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει το χρυσό, αλλά όταν το σκορ ήταν 2-2 ακούμπησε πρώτη την άμμο και έχασε τον παγκόσμιο τίτλο.

Ο Ηλίας Καρνάβας πέρασε αρχικά από το νοκ άουτ αγώνα, καθώς κέρδισε τον Γάλλο Φαμπρίτσι με 4-0. Στον όμιλο τα πήγε εξαιρετικά και με δύο νίκες και μία ήττα πέρασε στα προημιτελικά. Ο Ελληνας πρωταθλητής νίκησε με 1-0 τον Μουσάιεβ (Ουκρανία) και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Εκεί πάλεψε με τον Νίκπουρ και μετά από μία συγκλονιστική εμφάνιση νίκησε με 3-0 και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. Στον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο ο Καρνάβας αντιμετώπισε τον Ρουμάνο Λέναρντ και ηττήθηκε με 5-0. Πολύ καλή παρουσία είχε ο Θανάσης Αβραμίδης που κατέκτησε την 4η θέση.