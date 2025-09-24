Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της πάλης, Γιώργο Κουγιουμτσίδη, στην προετοιμασία του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή τίμησε τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της πάλης, Γιώργο Κουγιουμτσίδη, σε μια συνάντηση στο κτίριο της ΕΟΕ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, υποδέχθηκε τον αθλητή μαζί με τον προπονητή του Θέμη Ιακωβίδη, εκφράζοντας τα θερμά του συγχαρητήρια για την ιστορική επιτυχία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, μέσω της εταιρείας του Alter Ego Media, ανέλαβε την στήριξη για την προετοιμασία του ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες.

«Μας έδωσες μεγάλη χαρά και ευτυχία για το πρώτο χρυσό σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έφερε η πάλη. Θέλω να σε συγχαρώ και να σου ζητήσω να δουλεύεις με το ίδιο πάθος και την ίδια δύναμη καθώς μπροστά μας έχουμε το μεγάλο μας στόχο που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Αντζελες. Εμείς ως Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα είμαστε κοντά σου αλλά κοντά και στην Ομοσπονδία της πάλης. Συνέχισε να κάνεις τις προπονήσεις σου και τους αγώνες και μην σε ανησυχεί τίποτα. Είμαι σίγουρος ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα σηκώσεις ψηλά τον ελληνική σημαία και όλη την Ελλάδα», ανέφερε αρχικά ο Πρόεδρος της ΕΟΕ

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής αποκάλυψε στον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της πάλης τη στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη, που είναι ένθερμος υποστηρικτής της ΕΟΕ, ο οποίος συγκινήθηκε από την επιτυχία του Κουγιουμτσίδη και θέλει να τον στηρίξει μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες μέσω της εταιρείας του Alter Ego Media.

«Μίλησα με τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, που είναι μεγάλος υποστηρικτής της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και χάρηκε πολύ με την επιτυχία σου. Μου είπε να σου ανακοινώσω ότι θέλει να σε στηρίξει μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες μέσω της εταιρείας του Alter Ego Media. Θα ήθελε να είναι εδώ μαζί σου, αλλά απουσιάζει στο εξωτερικό και μου ζήτησε να σου μεταφέρω την πρόθεση του επειδή αγαπάει τον αθλητισμό και συγκινήθηκε με το χρυσό σου μετάλλιο», κατέληξε ο κ. Κούβελος.