Το βράδυ της Τρίτης (16/9) ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης αφίχθη στην Ελλάδα και το διεθνή αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» γνωρίζοντας θερμή υποδοχή από τους ανθρώπους που παρευρέθηκαν εκεί για να τον αποθεώσουν μετά την επιτυχία του στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Πάλης.

Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής στα -79 κιλά έγραψε ιστορία για την ελληνική πάλη, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας που καταφέρνει κάτι τέτοιο σε αυτή την κατηγορία κιλών.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο ίδιος εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του για το επίτευγμά του, τονίζοντας πως το έκανε για όλη την Ελλάδα και τους συμπατριώτες του.

